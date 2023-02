Inzaghi, che dilemma: il tempo per la scelta sta scadendo

Lukaku sì o no? In vista della gara di domani sera Simone Inzaghi si porta dietro questo dubbio principale in relazione al proprio reparto avanzato. Da un lato la sicurezza di una dinamica tattica che ha dimostrato di funzionare con Dzeko e Lautaro Martinez, dall’altra la prospettiva di poter scatenare i cavalli della LuLa tanto attesa è praticamente mai potuta utilizzare in stagione.

Tra le valutazioni da prendere in considerazione spicca certamente quella legata al rendimento dei due contendenti a partita in corso: se da una parte Dzeko ha risolto in questa e nella passata stagione, diverse situazioni scottanti anche da subentrante, Lukaku sembra faticare molto a trovare il ritmo di inserimento giusto a gara iniziata. Il belga è in crescita di condizione, ma ancora lontano dall’esprimere quello strapotere devastante che lo aveva caratterizzato nella sua precedente esperienza nerazzurra. Per questo una notte di Champions potrebbe stimolare la voglia di rivalsa del campione per poter far vivere ai nerazzurri una serata magica trascinati dal loro leader… fin qui mancato.