Melissa Satta-Berrettini, c’è aria di crisi? Un indizio social spiazza i fan. Fa discutere la liaison tra la bella showgirl e il tennista romano

E’ una di quelle storie destinate a occupare quasi in pianta stabile le prime pagine dei rotocalchi di cronaca rosa e delle riviste di gossip. La relazione tra il campione di tennis Matteo Berrettini e l’ex Velina di Striscia la Notizia, ora modella e conduttrice tv, Melissa Satta, da qualche settimana a questa parte fa bella mostra di sè sulle copertine dei magazine più popolari. Il finalista di Wimbledon del 2020 negli ultimi anni è stato più volte paparazzato in compagnia di bellissime ragazze, giovani modelle e influencer di grande successo sui social.

Fino a qualche settimana fa quando il giovane atleta romano è stato visto in compagnia di una delle figure femminili più popolari e amate dello showbiz televisivo. Per l’appunto, Melissa Satta. La modella nata a Boston ma italiana al cento per cento conduce da due anni uno dei programmi sportivi più seguiti sui canali Sky, ‘Goal Deejay‘, in onda tutti i fine settimana e che gode di un ampio consenso tra gli appassionati di calcio.

La Satta e Berrettini sono stati avvistati per la prima volta insieme, seduti fianco a fianco, durante una partita di basket dell’Olimpia Milano. E già in quella circostanza più di qualcuno aveva sospettato che quello tutto fosse tranne che un incontro casuale. Nei giorni successivi sono arrivate importanti conferme in merito alla nuova liaison tra il tennista e la showgirl. Qualche giorno fa poi lo stesso Berrettini era presente alla festa di compleanno di Melissa Satta che ha compiuto 37 anni.

Melissa Satta-Berrettini, siamo già ai titoli di coda: avanzano i sospetti

Tutto sembrava insomma filare liscio. Ma proprio poche ore fa la bella conduttrice di Sky ha postato sul suo profilo Instagram all’interno delle storie un messaggio dal contenuto a dir poco enigmatico. La frase pubblicata nelle sue Instagram stories cita la pagina di un oroscopo, ma somiglia tanto a un messaggio rivolto a un preciso destinatario: “Non le vuoi le persone di passaggio. Vuoi solo chi resta”.

E’ scattata quasi automatica e immediata l’associazione a Matteo Berrettini. Come se sulla natura e i contenuti della loro giovane relazione i due avessero idee molto diverse tra loro. Evidentemente Melissa Satta non cerca storie scacciapensieri, ma qualcosa di più importante e significativo. Al contrario, il 26enne tennista romano non avverte l’esigenza di impegnarsi a fondo in una storia con una ragazza.

Tra l’altro Berrettini non sta attraversando uno dei periodi più luminosi della sua carriera, tutt’altro. L’ex finalista di Wimbledon nel giro di un anno e poco più è scivolato al 24/o posto del Ranking ATP, una caduta che ad oggi sembra inarrestabile. Non si intravede infatti all’orizzonte la crescita necessaria a recuperare le posizioni perdute.

Berrettini un paio di stagioni fa sembrava pronto a scalare l’ultimo gradino verso l’eccellenza del tennis mondiale, con un ingresso in pompa magna nella top 5 del Ranking ATP. Ma una serie impressionante di infortuni e un pauroso calo di condizione glielo hanno impedito. Si spera che questo 2023 sia l’anno della sua rinascita.