Juventus, chi è Enzo Barrenechea: l’ultima idea di Allegri per il Derby della Mole

Torna in campo stasera la Juventus per il Derby della Mole contro il Torino. Massimiliano Allegri ha recuperato Federico Chiesa e Paul Pogba (alla Continassa sperano definitivamente dopo la “finta” della gara contro il Monza), che dovrebbero entrambi accomodarsi in panchina. Chi non sarà della gara, invece, è Manuel Locatelli. L’ex centrocampista del Sassuolo è squalificato per via dell’ammonizione nel primo minuto della gara di La Spezia. Il più accreditato per prendere il posto del numero 5 era l’argentino Leandro Paredes, tuttavia, nelle ultime ore è cresciuta l’ipotesi che ad agire da mediano, davanti alla difesa, possa essere invece Enzo Barrenechea.

JUVENTUS, CHI È ENZO BARRENECHEA?

Per i meno assidui seguaci delle vicende bianconere, Enzo Barrenechea è un nome assolutamente nuovo. Classe 2001, Barrenechea è un calciatore argentino che milita nella Juventus dal 2020. Arrivato dal Sion, è uno dei diversi giovani calciatori provenienti dalla Svizzera che sono arrivati all’indomani dell’arrivo alla Juventus di Giovanni Manna. L’attuale direttore sportivo della Next Gen, nonché uomo incaricato di fare le veci ufficiali di Federico Cherubini al momento inibito, era direttore sportivo al Lugano e così ha aperto una finestra sul calcio svizzero. Uno dei calciatori arrivati in quel periodo è proprio Barrenchea.

Il centrocampista argentino è cresciuto nelle giovanili del Newell’s Old Boys. Dopo il passaggio al Sion per circa 3 milioni, nell’inverno del 2020 è approdato alla Juventus. Qui, a partire dalla stagione successiva, ha giocato nell’allora under 23. La sfortuna lo ha poi fermato a maggio 2021 per i successivi 9 mesi, a causa di un brutto infortunio al crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Mancino naturale, spicca per fisico e capacità di verticalizzare e forse anche per questo Allegri lo sta spesso aggregando al gruppo in questa stagione. Il calciatore ha già esordito con la maglia della prima squadra bianconera lo scorso 2 novembre nel finale della sconfitta interna contro il PSG.

Ora, Allegri potrebbe, secondo le indiscrezioni, dargli le chiavi del centrocampo bianconero nella difficile sfida di questa sera contro il Torino.

BOCCIATURA DEFINITIVA PER PAREDES? LA JUVENTUS NON LO RISCATTERÀ

Barrenechea sfilerebbe il posto al più famoso e quotato connazionale Leandro Paredes, che sta vivendo una stagione molto difficile in bianconero. Fortemente voluto da Massimiliano Allegri, prima del Mondiale ha faticato a trovare la condizione e non è potuto essere d’aiuto alla squadra bianconera.

Il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto prevedeva la possibilità che il riscatto diventasse obbligatorio in caso di passaggio agli ottavi di Champions League, obiettivo fallito. Nella sfortuna, anzi nel demerito bianconero di non aver passato il girone, ecco la fortuna della Juventus che non sarà costretta ad accollarsi il cartellino di Paredes. Una fortuna, viste le bruttissime prestazioni del numero 32.

Il possibile utilizzo di Barrenechea nella posizione di mediano sarebbe l’ennesimo segnale di un fatto ormai evidente ed inevitabile, Paredes non rimarrà alla Juventus.