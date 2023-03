“Come un lutto”. Shakira-Piquè: la confessione lascia tutti a bocca aperta. Intervista della pop star colombiana destinata a far discutere

E’ stata una delle coppie più ammirate e in vista dello showbiz calcistico internazionale. Per oltre dieci anni Gerard Piquè e Shakira hanno riempito le prime pagine e le copertine delle riviste di cronaca rosa e dei rotocalchi più diffusi. Quello tra la pop star colombiana e l’ex difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola sembrava un legame indissolubile, pronto a superare qualsiasi difficoltà. Per questo la clamorosa e definitiva rottura avvenuta durante l’estate scorsa è stato per molti un fulmine e ciel sereno.

Di quella relazione non resta molto, se non degli strascichi velenosi e una rabbia accecante, soprattutto della cantante sudamericana, che fatica ad essere smaltita. Perchè nel frattempo Piquè ha iniziato una nuova relazione, con una ragazza molto più giovane di lui. Un evento che ha fatto letteralmente infuriare Shakira che ha deciso di vendicarsi del suo ex compagno.

Di qui le canzoni infarcite di attacchi nei confronti del suo ex compagno e ora un’intervista dai contenuti forti destinata a far discutere nei prossimi giorni. Perchè dopo alcune settimane di silenzio la pop star ha deciso di parlare e di raccontare la sua verità. Dichiarazioni molto forti, con cui rendere pubblico il suo stato d’animo. Dopo il grande successo di Music Session 53 e di Te Quedo Grande Shakira ha parlato della sua rottura con Piqué e della tempesta emotiva che è stata costretta ad attraversare.

Shakira-Piquè, la confessione lascia tutti a bocca aperta

“Sono rimasta in silenzio e ho solo cercato di elaborare tutto. Sì, è difficile parlarne, soprattutto perché lo sto ancora attraversando e perché sono sotto gli occhi del pubblico, e perché la nostra separazione non è stata normale. E’ stato difficile, non solo per me, ma anche per i miei figli“.

Una vera e propria confessione che continua: “Ho creduto anche a quella storia che una donna ha bisogno di un uomo, ho anche sognato una famiglia con un padre e una madre nella stessa casa. Sono stata innamorata dell’amore e sono riuscita a capirlo da un’altra prospettiva e a sentire che oggi sono abbastanza per me stessa. Quando una donna affronta la vita, ne esce più forte. Adesso mi sento più forte di una leonessa“.

Shakira parla poi del suo rapporto con la musica: “I miei testi sono più eloquenti di me. Ho cercato di essere onesta e di usare la mia musica come una catarsi, una terapia. Sono più efficaci di una visita da uno psicologo. La registrazione? Dopo aver vissuto un tradimento, un crepacuore, un vuoto, senti quello che devi sentire ma anche pensare. E’ il risultato di un processo di lutto“.