Piquè-Shakira, prosegue la ‘guerra’ a distanza: il gesto lascia i fan impietriti. Ancora polemiche, i fan della rockstar contro l’ex Barcellona

E’ stata per oltre dieci anni una delle coppie più invidiate e celebrate dello showbiz internazionale. Del resto, era inevitabile che fosse così: lui, un grande calciatore, pilastro del Barcellona e della Nazionale spagnola bi campione d’Europa e campione del mondo. Lei, ancora più popolare di lui, una delle rockstar più amate del pianeta. Erano belli, vincenti e innamorati: Gerard Piquè e Shakira hanno occupato quasi in pianta stabile le prime pagine dei rotocalchi di cronaca rosa e dei magazine sempre a caccia di gossip.

Poi, come un fulmine a ciel sereno, dopo una relazione di oltre dieci anni e due figli, Milan e Sasha, è arrivata la rottura: drastica, immediata e soprattutto definitiva causata, a quanto pare, dai tanti, troppi tradimenti dell’ex difensore blaugrana che a quanto pare nel corso degli anni si è concesso svariate scappatelle. E a forza di tirare la corda, questa si è rotta andando in mille pezzi.

E da quel momento, tra Piquè e Shakira è andata in scena un’autentica guerra a distanza. Uno scambio reciproco di accuse, di frecciate al veleno che hanno riempito le pagine delle riviste scandalistiche. E ad attizzare il fuoco della rabbia e del risentimento ha senz’altro contribuito l’ex centrale blaugrana che ha reso di pubblico dominio la sua relazione con una ragazza di 13 anni più giovane di lui, Clara Chia Martì.

Piquè-Shakira, i fan si schierato: l’ex difensore del Barcellona ne ha fatto le spese

E proprio la storia tra Piquè e questa ragazza di Barcellona è al centro di questa sorta di guerra mediatica che si è scatenata negli ultimi mesi. Dopo la pubblicazione del singolo BZRP Music Sessions #53 da parte di Shakira e Bizzarrap, in cui la cantante colombiana attacca duramente l’ex compagno per la fine della loro relazione, la nuova coppia sembra finita al centro di un ciclone da cui non sembra più uscire.

L’ultima disavventura di Piqué e compagna è avvenuta pochi giorni fa, in un ristorante giapponese di Barcellona: secondo alcune indiscrezioni riportate dai media spagnoli, il titolare del locale si sarebbe rifiutato di servire i due. Il motivo? Era un fan di Shakira. Quindi non avrebbe mai permesso alla coppia di accomodarsi in sala.

Piqué e Marti sono stati costretti quindi a ripiegare altrove. Le immagini dell’accaduto sono state diffuse in un video diventato virale sui social con oltre 3 milioni di visualizzazioni raggiunte, che mostra la coppia intenta a raggiungere di corsa l’auto di lui, per fuggire dai paparazzi appostati fuori dal locale. Ennesimo capitolo di quella che sta diventando una vera e propria “soap opera” in salsa spagnola.

E com’era ampiamente prevedibile, la clip virale ha generato un fitto dibattito tra gli utenti di TikTok, registrando migliaia di commenti in merito all’accaduto. In particolare, riguardo alla condotta del gestore del locale, che ha diviso gli spettatori.

“Io li avrei fatti accomodare al tavolo, per poi riprodurre nel locale tutte le canzoni di Shakira come sottofondo“, si legge tra i vari commenti di chi difende il ristoratore. “Qualcuno pubblichi le foto del ristorante, in modo che possa recensirlo con cinque stelle“, la replica di un altro fan della rockstar colombiana.