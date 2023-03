La Juventus blinda Danilo: rinnovo fino al 2025

“Danilo è una splendida certezza e da oggi ancora di più” così si conclude il comunicato stampa con cui la Juventus ha reso noto il rinnovo del difensore brasiliano fino al 2025. Una nota ufficiale in cui la società esalta non solo la professionalità del giocatore ma anche, e soprattutto, la sua personalità e il legame con il club.

Anima. Guerriero. Leader.

Una descrizione che non lascia spazio a libere interpretazioni. Una stima reciproca che da oltre tre anni e mezzo lega la Juventus a Danilo e viceversa. Arrivato in casa Juve dopo l’esperienza con il Manchester City grazie allo scambio effettuato dalla società con Cancelo, il brasiliano è diventato rapidamente imprescindibile in campo. A dimostrarlo come sottolineato sono i numeri: 142 presenze, di cui 128 da titolare totalizzando il numero più alto di presenze in carriera. Quest’anno mai assente sul rettangolo verde di Serie A, con tutte e 24 partite giocate. Otto reti per lui, la prima all’esordio contro il Napoli, l’ultima rete segnata allo Stadium nel derby della Mole.

Ormai leader indiscusso in campo e nello spogliatoio,

Il rinnovo del brasiliano non è mai stato realmente messo in dubbio. Entrambe le parti infatti si erano dette di voler proseguire il rapporto, adesso ufficialmente prolungato di due anni fino al 30 giugno 2025. Il terzino guadagnerà 4 milioni di euro fino alla scadenza.

La società lavora adesso sul resto della rosa. In primo luogo ancora un brasiliano, Alex Sandro il cui accordo verosimilmente non prevede intoppi considerando l’opzione che permetterebbe un prolungamento automatico per una stagione legato alle presenze.

Il ringraziamento di Danilo

Resa nota l’ufficialità anche Danilo ha manifestato attraverso i social la propria felicità per aver prolungato la permanenza a Torino: “Alla Juventus mi sono sentito subito a casa. Ho sentito che sarei potuto rimanere sotto la Mole per tanto tempo e oggi, con orgoglio , posso dire che sarà così. Ringrazio il club, i miei compagni di squadra che sono sempre al mio fianco in ogni battaglia e anche tutti i tifosi che ogni giorno mi fanno sentire speciale. Quello che voglio è ricambiare tutto l’affetto che mi dimostrate riportando la Juve al posto che si merita: Forza Juve, fino alla fine, INSIEME”.