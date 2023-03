Rivincita De Zerbi, pronta la panchina di una big: soluzione clamorosa. Per il tecnico bresciano è in arrivo una chiamata da non rifiutare

Un anno fa di questi tempi la sua unica preoccupazione era lasciare indenne l’Ucraina, anche se ha aspettato fino all’ultimo rimanendo insieme ai suoi ragazzi. Oggi invece per Roberto De Zerbi lo Shakthar è un ricordo dolce e drammatico al tempi stesso, ma è tempo di rivincite.

Incredibilmente in estate nessun club italiano ha pensato a lui che invece avrebbe riallacciato volentieri i rapporti con la Serie A. Così l’allenatore bresciano ha coltivato l’arte della pazienza aspettando la chiamata buona e quando è arrivata dalla Premier League ha risposto al volo.

I numeri sono tutti dalla sua parte. Da quando siede sulla panchina del Brighton ha messo insieme dieci vittorie, molte di prestigio, e quattro pareggi in 21 partite di Premier. Cvosì’ adesso la sua squadra può continuare a sognare lo storico approdo nelle coppe europee: è ottava a 4 punti dalla zona Europa League e con tre gare in meno rispetto al Fulham che la precede.

Rivincita De Zerbi, pronta la panchina di una big: soluzione senza precedenti

Sicuramente De Zerbi ha ereditato un gruppo importante che era stato plasmato prima di lui negli ultimi anni da Graham Potter, oggi sulla panchina del Chelsea. Solo che la promozione a Londra del giovane tecnico britannico non ha prodotto frutti e anche in questo caso lo dicono i numeri. Da quando è arrivato, 5 sole vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, l’ultima delle quali nel derby contro il Tottenham, della settimana scorsa.

Ed ecco il gioco ad incastri che potrebbe coinvolgere l’allenatore italiano. Il Chelsea a fine stagione saluterà Potter che ha avuto una chance importante per dare una svolta alla sua carriera ma non l’ha saputa sfruttare. Così toccherà a qualcun altro rilanciare i ‘Blues’ e il nome di De Zerbi adesso è in cima alla lista dei papabili, almeno secondo ‘Football Insider’.

Se davvero dovesse succedere, sarebbe un caso clamoroso perché nel giro di pochi mesi il Chelsea ‘ruberebbe’ due allenatori al Brighton. Nel caso di Potter aveva pagato la clausola rescissoria pari a 26 milioni di euro. De Zerbi ha un contratto ancora per i prossimi tre anni, ufficialmente il club non ha comunicato quanto servirebbe per liberarlo, ma anche in questo caso sarebbe comunque una cifra importante.

Premier League o Serie A? De Zerbi riflette ma c’è chi è pronto a prendere il suo posto

In realtà però quella non è l’unica pista per vedere l’ex allenatore di Foggia e Sassuolo sulla panchina di un altro club importante in Premier League. A lui infatti sta pensando anche il Tottenham che la prossima estate quasi sicuramente vedrà andare via Antonio Conte destinato ad un ritorno in Serie A.

In realtà però il nome dell’allenatore bresciano nelle scorse settimane è stato più volte accostato anche a squadre di primo piano in Serie A. In cima a tutte l’Inter, perché il destino di Simone Inzaghi continua ad essere appeso ad un filo. Ma c’è anche la Roma, con Josè Mourinho che nonostante un contratto fino al 2024 è pronto a salutare la famiglia Friedkin.

Mourinho, un nome non a caso. Perché a Londra alcuni sono convinti che il Chelsea sarebbe pronto a fare carte false per riportarlo su quella panchina, con una nuova proprietà e un nuovo progetto tecnico. Le grandi manovre per ora sono appena cominciate.