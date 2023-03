Serie B, il Frosinone riparte. Lotta per il secondo posto

Il turno infrasettimanale di Serie B che si è giocato tra martedì e ieri sera, ha confermato il trend delle ultime giornate. In vetta, il Frosinone può essere fermato talvolta, ma la sua corsa verso la Serie A sembra inarrestabile. Dietro, a debita distanza, il Genoa ottiene un pareggio fondamentale a Cagliari confermando il secondo posto seppur avvicinato dal Bari e la sorpresa Sudtirol.

Dietro di loro nessuno riesce a riemergere da un rendimento altalenante che obbliga a lottare per rimanere nei playoff.

In coda, la clamorosa vittoria del Cosenza contro la Reggina e il pareggio del tormentato Brescia, lasciano la SPAL, ultima ed in caduta libera.

LA PROMOZIONE DIRETTA

Per il Frosinone di Fabio Grosso non si tratta quasi più di possibilità di arrivare in A direttamente, quanto di quando poter festeggiare. I ciociari, dopo la rocambolesca sconfitta col Parma, ripartono e si liberano agevolmente della SPAL. Un gol per tempo, come le vere grandi squadre, e tre punti portati a casa che significano anche +11 sul Genoa.

Proprio il Genoa, con diversi infortunati e indisponibili, ospite alla Unipol Domus di Cagliari non fatica a portare a casa lo 0-0 contro il Cagliari. I sardi, nonostante l’arrivo di Ranieri, continuano a faticare a risalire verso le posizioni che valgono la promozione diretta. Complice anche una endemica dipendenza dai gol di Lapadula e Pavoletti.

Stessa situazione anche il Parma di Fabio Pecchia. Martedì sperava di volare sulle ali dell’entusiasmo della vittoria di Frosinone, invece è stato sconfitto sconfitto a domicilio dal Pisa, fallendo il sorpasso proprio sui toscani.

Vola, sempre più in alto, il Sudtirol. La formazione allenata da Pierpaolo Bisoli vince ancora agevolmente 2-0 a Benevento ed è ormai a ridosso della zona promozione. Con 44 punti è a -3 dal Genoa. Ma soprattutto è trascinato dall’entusiasmo tipico delle neopromosse outisder.

Chi invece non è più una novità è il Bari di Mignani, che col minimo sforzo, 1-0, regola il Venezia e si porta a -1 dal Genoa.

LOTTA PER RESTARE IN SERIE B

In coda è lotta durissima per evitare la Serie C. La SPAL, nonostante il cambio De Rossi-Oddo, non trova una via d’uscita dal tunnel. I ferraresi non vincono dallo scorso 14 gennaio (prima gara del 2023) e hanno raccolto appena due punti nel nuovo anno e ora sono ultimi. Ultimo posto che fino a martedì pomeriggio apparteneva al Cosenza, vittorioso con l’incredibile rimonta firmata Marco Nasti, che a tempo scaduta ribalta la Reggina. Ritrova il sapore dei punti a che il Brescia, che conquista il primo punto della nuova gestione Gastaldello. Ma occhio ai chiari di luna nell’umore del presidente Cellino.

SERIE B, IL PROSSIMO TURNO

Nel prossimo turno, occhi puntati sul match tra Pisa e Palermo. Una vittoria dei toscani potrebbe proiettarli in lotta per la promozione diretta, mentre il Palermo cerca un successo per rientrare in zona playoff. Testacoda per il Cagliari, settimo, che va in casa del Brescia, per il Frosinone che ospita il Venezia quintultimo, e per il Genoa che a Marassi ospita il Cosenza penultimo. Sfida difficile per il Bari che va ad Ascoli per alimentare il sogno promozione, ma sarà una sfida tutt’altro che facile: i bianconeri con Breda in panchina hanno collezionato 10 punti in quattro gare.