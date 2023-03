Melissa Satta-Berrettini, la coppia scoppia? Il messaggio taglia la testa al toro. La showgirl e il campione di tennis si frequentano da qualche settimana

Nel giro di pochissimi giorni la loro relazione è balzata con decisione agli onori della cronaca rosa, occupando con decisione le prime pagine e le copertine di siti specializzati e rotocalchi di cronaca rosa. E tutto sommato era inevitabile che fosse così, considerato l’elevato appeal dei due personaggi in questione. Lei è Melissa Satta, famosissima trentaseienne modella e showgirl nata a Boston ma italiana al cento per cento. Lui è Matteo Berrettini, ventiseienne romano campione di tennis e finalista a Wimbledon nel 2020. Il loro è un amore giovanissimo, ma a quanto pare già abbastanza solido.

Avendo entrambi una grande passione in comune, lo sport, Melissa e Matteo sono stati visti insieme prima sugli spalti del Forum di Assago ad assistere ad una gara dell’Olimpia Milano di basket, poi sempre seduti l’uno vicino all’altra hanno seguito con trepidazione il derby della Madonnina tra Inter e Milan dalla tribuna del Meazza. Qualcuno ha addirittura immaginato che il primo incontro ad Assago tra i due protagonisti dello showbiz fosse del tutto casuale.

In realtà quella che stava nascendo era una vera storia d’amore. Una relazione che in base ad alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sembrava dovesse naufragare miseramente a causa di una rottura irreversibile e prematura. Un paio di post piuttosto ambigui che Melissa Satta aveva pubblicato sul suo profilo Instagram sembravano dare credito a questa ipotesi. Ma anche in questo caso i rumors gossippari hanno trovato una pronta e decisa smentita.

Melissa Satta-Berrettini, ma quale crisi: il messaggio della showgirl chiarisce tutto

Non sarebbe affatto in crisi la liaison tra la conduttrice di Sky e il tennista romano. Anzi, in un messaggio che Melissa Satta ha pubblicato non più tardi di qualche ora fa sul suo profilo Instagram la presentatrice di Gol Deejay ha fatto un esplicito riferimento alla sua love story con Berrettini. Tanto che i due innamorati continuano a frequentarsi alla luce del sole, senza nascondere i propri sentimenti. Va ricordato come la Satta da oltre otto anni è mamma di Maddox, il figlio avuto dal suo ex marito, l’ex centrocampista del Milan Kevin Prince Boateng.

Tornando alla secca smentita in merito alla presunta rottura con Berrettini, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha commentato recentemente con un cuoricino e una emoticon emozionata uno dei post di Matteo, nel quale si parlava anche del fratello Jacopo Berrettini. Non solo. Melissa ha anche condiviso una storia che parla d’amore: “Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola”.

E poi ancora: “Parlatene. Parlatene sempre. Di Tutto. Perché i silenzi sono pietre e le pietre, una sull’altra, diventano un muro. E i muri dividono le persone”. Altro che rottura, dunque: la nuova splendida coppia dello showbiz veleggia in mare aperto senza incontrare ostacoli di sorta. E i rumors circolati nelle ultime ore appartengono alla categoria delle fake news.