Formula 1, GP Bahrain: è di Verstappen la prima pole

È l’ora delle riconferme e Max Verstappen risponde presente, è sua la prima pole della stagione a Sakhir, in Bahrein. Il campione del mondo in carica domani partirà dalla prima fila, affiancato dal compagno di squadra Sergio Perez.

Si ricomincia: in Bahrein il via della stagione 2023 di Formula 1.

La prima tappa del Mondiale F1 2023 si è ufficialmente aperta a Sakhir, in scena nel pomeriggio le qualifiche. È sempre Max Verstappen il protagonista, l’olandese campione in carica si prende la prima pole di stagione con il tempo di 1:29:708, davanti al compagno di squadra Sergio Perez per 0.138, seconda fila per le Ferrari di Leclerc (terzo a 0.292) e Sainz (quarto 0.446), subito dopo un fantastico Alonso e le Mercedes di Russel e Hamilton. A seguire Stroll, Ocon e Hulkenberg completano la top 10.

Weekend perfetto, come da pronostico, per la Red Bull, che si conferma la scuderia da battere anche quest’anno. Dopo gli ottimi risultati nei test e nelle prime sessioni di prove libere, i due piloti di casa Red Bull non deludono e domani scatteranno dalla prima fila in occasione del primo Gran Premio della stagione.

Sorriso amaro per la Ferrari, fino all’ultimo in lotta per la Pole con Leclerc, costretto a dover rinunciare all’ultimo tentativo nel Q3 a causa di problemi alla sua monoposto non ancora conosciuti. Verosimilmente potrebbe anche trattarsi di una strategia al fine di preservare un treno di gomme per la gara di domani, chiaro però che quanto visto oggi lascia parecchi dubbi ai tifosi della Rossa.

Appuntamento dunque, a domani, alle ore 14.00 italiane per la bandiera a scacchi del Gran Premio del Bahrein.