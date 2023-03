De Laurentiis fiume in piena: “Vendo il Bari se sale in A. E sui procuratori…” (VIDEO)

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante un intervento al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” a margine dell’incontro il ‘Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi’ ha dichiarato: “Lotto per equiparare il Sud al Nord, non a caso sono proprietario anche del Bari. Se dovesse andare in A? Lo cederemo, ma a qualcuno che saprà gestirlo in maniera esatta. Io che sono molto rigido vengo contestato, mi si dice che non sono tifoso. Io sono per l’organizzazione. Nell’ultima partita sono stati arrestati molti tifosi, per spaccio di droga. Avete visto i tifosi della Lazio? Io non faccio entrare i fumogeni e poi quelli della Lazio sono entrati ed hanno mandato all’ospedale un bambino”. Il discorso è proseguito con un attacco al mondo dei procuratori. Di seguito vi proponiamo il video

