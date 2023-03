DAZN-TIMVISION, l’offerta di primavera è da urlo: i tifosi sono senza fiato. Una nuova super proposta fatta per incentivare gli abbonamenti

Una nuova grande offerta è pronta a far felici i tantissimi tifosi e appassionati di calcio che per molteplici ragioni non hanno finora avuto la voglia o la possibilità di abbonarsi alla piattaforma streaming DAZN, soprattutto a causa dei costi che a partire dallo scorso settembre sono aumentati in misura considerevole. La proposta, formulata in sinergia con TIMVISION, sembra molto allettante tanto che nei prossimi giorni il colosso della telefonia mobile prevede una crescita esponenziale del numero di abbonamenti.

A partire da martedì 7 marzo, al netto di improvvisi e ad oggi inattesi cambiamenti, per i nuovi e già clienti TIMVISION Calcio e Sport e TIMVISION Gold è disponibile un nuovo prezzo scontato per l’opzione DAZN Plus, con la quale è possibile utilizzare più dispositivi in contemporanea anche quando si è collegati a due reti internet differenti. Con le offerte TIMVISION della gamma Calcio e Sport, attualmente nel prezzo è incluso il profilo DAZN Standard, dal valore di 39,99 euro al mese.

A partire dal 2 gennaio di quest’anno questo profilo permette a tutti di registrare fino a 6 dispositivi alla volta con una visione dei contenuti in contemporanea su due dispositivi, ma solo se entrambi sono connessi alla stessa rete internet della propria abitazione. Il singolo dispositivo può essere invece utilizzato ovunque. In alternativa, i clienti TIMVISION Calcio e Sport che vogliono utilizzare DAZN su più dispositivi in contemporanea anche quando si è collegati a due reti internet diverse, possono attivare l’opzione DAZN Plus, ottenendo l’omonimo profilo dal valore di 54,99 euro al mese.

DAZN-TIMVISION; l’offerta è imperdibile: parte la corsa agli abbonamenti

A causa dei nuovi prezzi introdotti da DAZN a partire dall’inizio del 2023, con cui è di fatto aumentata la differenza fra il costo mensile di DAZN Standard e quello di DAZN Plus, passata dai precedenti 10 euro agli attuali 15 euro al mese, il 10 febbraio il costo dell’operazione DAZN Plus per i clienti TIMVISION era aumentato proprio a 15 euro al mese.

A partire da martedì 7 marzo e per un periodo limitato, l’opzione verrà proposta invece ai clienti TIMVISION al prezzo scontato di 5 euro al mese, valido per un totale di 5 mesi, poi ritornerà salvo cambiamenti a 15 euro al mese. Con questa nuova promo per l’opzione DAZN Plus, l’operatore si rivolge nello specifico a coloro che sono già clienti TIMVISION con una qualsiasi offerta Calcio e Sport (senza DAZN Plus), oltre che ai nuovi clienti che attivano i pacchetti TIMVISION Calcio e Sport o TIMVISION Gold.

Per tutti i nuovi clienti le attuali offerte TIMVISION della gamma Calcio e Sport sono invece le seguenti, ancora attivabili fino al 25 Marzo 2023, salvo cambiamenti. TIMVISION Calcio e Sport (DAZN Standard e Infinity+) scontato al costo di 24,99 euro al mese fino al 23 Settembre 2023, poi a 29,99 euro al mese a tempo indeterminato.

TIMVISION Gold (DAZN Standard, Infinity+, Netflix e Disney+) attivabile al prezzo scontato di 40,99 euro al mese fino al 23 Settembre 2023, poi a 45,99 euro al mese a tempo indeterminato.