By

DAZN con lo sconto, adesso si può: il 2023 comincia alla grande per i tifosi. Molte novità in vista per la piattaforma, non solo calcio

Cosa succederà ai diritti tv della Serie A ma anche della Champions League e delle altre coppe europee lo sapremo nei prossimi mesi. Intanto l’esclusiva per il nostro campionato è di DAZN che ha appena proposto una nuova offerta per tutti gli appassionati di sport.

Fino al 14 febbraio 2023 infatti sarà possibile sottosrivere l’abbonamento al prezzo speciale di 20,99 euro al mese per i primi 12 mesi anziché 29,99 euro al mese. Unon sconto pari a circa il 30% in meno che va a vantaggio degli utenti.

L’offerta però è dedicata solo al piano DAZN Standard con abbonamento annuale e quindi con vincolo per la durata di 12 mesi. Si può attivare solo dal sito di DAZN, non tramite app, per clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal.

Quando scadrà il dodicesimo mese, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente alle condizioni economiche attuali, a meno della disdetta da parte dell’utente. Ricordiamo che da qualche tempo con l’abbonamento al piano DAZN Standard è possibile registrare fino a un massimo di sei dispositivi e guardare contemporaneamente gli eventi su due di questi dispositivi, solo se entrambi connessi alla stessa rete internet della propria abitazione.

DAZN con lo sconto, adesso si può: tutto quello che propone la piattaforma

Cosa permettete di vedere attualmente l’abbonamento al piano DAZN Standard? Tutta la Serie A, con sette partite ogni giornata in esclusiva, e tutta la Serie B, ma anche la Serie C, grazie all’accordo siglato con Eleven Sports. Inoltre anche il meglio della Europa League e della Conference League.

Con DAZN molto calcio estero: tutte le partite de La Liga spagnola, il meglio della FA Cup e della Carabao Cup. E ancora la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana e tanto calcio femminile con le partite della Serie A TIMvision, tramite i canali tematici di Inter, Milan e Juventus, e la UEFA Women’s Champions League in esclusiva fino al 2025. In più è possibile seguire Inter TV, Milan TV e Juventus TV, i canali tematici ufficiali dei tre club con tutti quello che succede in campo, anche negli allenamenti, e fuori.

Su DAZN è possibile vedere anche i grandi eventi di Eurosport, tramite i canali Eurosport 1HD ed Eurosport 2HD: i tre Slalom di tennis, US Open, Roland Garros, Australian Open, il grande ciclismo con Giro d’Italia, Tour de France, La Vuelta, tutti gli sport invernali e molto altro.

Grandi novità in arrivo su DAZN: accordo decennale con la NFL anche in Italia

Ma se non basta, DAZN mette a disposizione dei suoi utenti anche il basket con la Serie A UnipolSai e l’Eurolega. E ancora la EuroCup, altra competizione europea di basket. Poi un’attenzione particolare per gli sport di contatto, come boxe e MMA

Non è tutto però perché fino a quest’anno c’era anche l’esclusiva per l’Italia del campionato NFL di football. Nelle ultime ore è arrivata un’ulteriore conferma: DAZN Group e la National Football League (NFL) hanno annunciato di aver firmato una partnership di 10 anni per offrire l’NFL Game Pass International (NFL GPI) agli appassionati di sport di tutto il mondo a partire dalla stagione 2023.

L’NFL Game Pass International consente ai tifosi al di fuori degli Stati Uniti di guardare tutti gli incontri della NFL durante la regular season e la postseason, compreso il Super Bowl. Il prossimo è giù alle pporte e si giocherà nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio dalle 24 italiane tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, anche in diretta su Rai 2.