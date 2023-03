Lazio sprecona, all’Olimpico passa l’Az Alkmaar in rimonta

Sarri profeta, alla vigilia aveva messo le mani avanti e non si sbagliava di certo, la Lazio viene sconfitta in rimonta dall’Az Alkmaar. All’Olimpico i capitolini non bissano l’entusiasmo della scorsa settimana dato dalla vittoria contro il Napoli, un ko che vale la prima manche degli ottavi di finale per la squadra di Pascal Jansen. Reso vano anche il gol di Pedro che ha consegnato allo spagnolo il primato per essere stato il primo giocatore a segnare in tutte le competizioni europee.

La partita: un gol a testa nel primo tempo, poi…

Parte forte la Lazio a conferma di ciò che tutti pensavano. Una partita molto diversa da quella del Maradona dove il principale obiettivo era difendersi, qui si gioca per far male.

A dimostrarlo sin da subito è Milinkovic-Savic che al secondo giro di orologio ottiene la prima occasione da gol: servito da Zaccagni dalla sinistra, palla al centro, ma il serbo non trova lo specchio della porta. I biancocelesti avanzano senza problemi al cospetto dell’Az che contrariamente ai padroni di casa sembra aver difficoltà a superare la trequarti. La rete del vantaggio per la Lazio arriva superato il quarto d’ora di gioco. Recupera palla Felipe Anderson, poi ancora Zaccagni protagonista dell’azione fornendo l’assist per il compagno spagnolo Pedro che padroneggia in area di rigore e di girata insacca in rete per l’1-0. Gli olandesi a caccia della reazione immediata riportano l’attenzione in difesa con diverse palle gol. Ristabiliscono il pareggio al 45’ con Pavlidis che d’esterno spiazza Maximiano. Ancora Lazio prima del duplice fischio con un Milinkovic-Savic particolarmente sfortunato in campo che indirizza la sfera in rete, poi deviata sulla traversa. Una rete per lato e si chiude la prima frazione di gioco.

…Rimontano gli olandesi, sfortuna impedisce vittoria?

Gli olandesi spingono maggiormente aumentando il pressing e non cambiando gli equilibri in campo. Sarri in avvio di ripresa fa subentrare Romagnoli per Casale, probabilmente infortunatosi alla spalla. La Lazio ancora sprecona paga pegno al 61’ quando Pedro perde palla ingenuamente e consente la ripartenza avversaria, Karlsson serve Kerkez che di sinistro insacca in rete. Ancora occasioni sul finale per gli uomini di Sarri, dentro anche Cancellieri e Vecino alla ricerca del gol. Tutto invariato, forse sfortuna impedisce vittoria o semplicemente come preannunciato dal tecnico dei capitolini alla vigilia gli avversari si sono dimostrati ostici e più incisivi dei padroni di casa.

Appuntamento per la sfida di ritorno Az Alkmaar-Lazio tra 9 giorni in Olanda, gara da dentro o fuori.