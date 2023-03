Berrettini, carriera a rischio? Gli indizi non mentono, tifosi in ansia. Crisi nera per il 26enne tennista romano, subito fuori al torneo di Indian Wells

Il rischio, a questo punto sempre più concreto, è di mettere seriamente a repentaglio un’intera carriera. Perchè ormai gli indizi, le eliminazioni premature dai tornei più importanti, sono davvero troppi. Rischia di avvitarsi su se stesso in una spirale di da cui potrebbe non uscire più, Matteo Berrettini.

Il 26enne tennista romano che appena un anno e mezzo fa ha sfiorato la vittoria nel tempio del tennis mondiale, il torneo di Wimbledon, e che solo dodici mesi fa era salito fino alla 6/a posizione nel Ranking ATP, è ora irriconoscibile, la peggiore e più sbiadita copia di se stesso. La prova tangibile, l’ennesima ormai, di una crisi che a molti pare irreversibile è arrivata qualche ora fa, nel match valido per il primo turno del prestigioso torneo Masters 1000 di Indian Wells, in California.

Contro il 30enne nippo-americano Taro Daniel, attualmente al 94/o posto del Ranking, Berrettini ha fornito una prestazione di gran lunga inferiore alle sue reali possibilità venendo eliminato al termine di tre set in cui solo a sprazzi l’atleta romano è riuscito a giocare il suo tennis. Ma al di là della sconfitta che ovviamente brucia, preoccupano le condizioni fisiche di Berrettini, apparso lontano anni luce da uno stato di forma vagamente accettabile.

Berrettini, carriera a rischio? Arriva il ko a Indian Wells, tifosi in allarme

Un momento difficile, il più duro della sua carriera. E Berrettini non fa alcuna fatica ad ammetterlo: “Ci sono problemi, questo è chiaro. Pensavo di avere più gamba ma dopo il secondo set non sono riuscito a rimanergli attaccato. Speravo di passare almeno il primo turno, è un peccato“. Il tennista romano cerca di non farsi travolgere dal pessimismo provando a guardare avanti.

“Anche una delle mie migliori stagioni, il 2019, è iniziata proprio così. Chi può dire che anche questa non evolva allo stesso modo”. A giudicare dal suo stato di forma sembra difficile immaginare un riscatto roboante a partire dai prossimi tornei. Il problema principale alla fine è sempre il solito, la condizione fisica e l’impossibilità di svolgere una preparazione adeguata.

“Se ti alleni perché non vuoi farti male ovviamente non giochi. Se poi inizi a giocare ti fai male. Proprio per quello ho avuto quella reazione ad Acapulco: di infortuni ne ho avuti tanti e non saranno questi gli ultimi considerando quanto spingo il mio corpo al limite ogni volta. Comunque avevo fatto una preparazione buona e pensavo di essermi fatto male abbastanza, sono andato in un buco nero e non sono riuscito a giocare”.

Nulla però è perduto, nonostante il pessimismo che circonda Berrettini da qualche settimana a questa parte. C’è anche chi ad esempio crede che la carriera dell’ex finalista di Wimbledon sia seriamente a rischio. “Bisogna continuare a credere nel percorso, cioè adesso andrò a Miami e proverò a giocare, a mettere dentro partite e non devo farmi prendere dall’angoscia dalla fretta. L’obiettivo per Miami è vincere una partita”.