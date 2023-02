Matteo Berrettini, arriva l’annuncio che esalta i tifosi: è successo poco fa. Il tennista romano ha perso posizioni preziose nel Ranking ATP

Gli Open d’Australia si sono conclusi con l’ennesima straordinaria vittoria di Novak Djokovic. Il 35enne fuoriclasse serbo liquidando nella finale di Melbourne l’ambizioso e talentuoso Tsitsipas in soli tre set ha riconquistato il primo posto nel ranking ATP e messo in bacheca il 22/o titolo del Grande Slam. Un trionfo annunciato, quello del fuoriclasse belgradese sul cemento australiano, in un torneo che si è trasformato in un’autentica Caporetto per i nostri atleti.

L’unico dei tennisti italiani capace di approdare agli ottavi di finale è stato Jannik Sinner, poi sconfitto in cinque set proprio dal tennista greco strapazzato in finale di Djokovic. E’ invece andata male a Matteo Berrettini che ha salutato l’Australia già al termine del primo turno: il tennista romano è incappato nell’esperto Andy Murray che in quell’occasione ha ritrovato d’incanto il suo tennis migliore al contrario del nostro atleta.

In un solo anno Berrettini è scivolato dalla 6/a alla 22/a posizione nel ranking ATP. Una regressione dovuta in primis ai tanti, troppi infortuni ravvicinati che gli hanno impedito di partecipare all’intera stagione sulla terra rossa. E anche a un evidente calo di rendimento soprattutto nella seconda metà del 2022. La speranza è che a partire dai prossimi tornei, il 26enne atleta romano sia in grado di tornare ai livelli di un anno fa.

Matteo Berrettini, l’annuncio scalda i tifosi: svelata la partecipazione al prossimo torneo

L’operazione riscatto partirà non prima della fine di febbraio. Matteo Berrettini scenderà nuovamente in campo nel torneo ATP 500 di Acapulco, in Messico, che avrà inizio lunedì 27 febbraio. Il tennista romano, ora numero 22 della classifica mondiale, sarà l’ultimo a scendere in campo tra i big azzurri. Jannik Sinner giocherà il 6 febbraio a Montpellier, mentre per Lorenzo Musetti il rientro è previsto per la settimana dopo in Argentina, sul rosso di Buenos Aires.

Il problema al piede sinistro che aveva frenato Berrettini nella finale del torneo di Napoli dell’autunno scorso si è trascinato a lungo e non gli ha consentito di fare una preparazione invernale adeguata. Con il suo tecnico, l’ex giocatore Vincenzo Santopadre, Matteo ha lavorato circa una settimana a Montecarlo per poi proseguire la preparazione a Milano insieme al fratello, Jacopo Berrettini.

“Finalmente abbiamo un periodo per lavorare con un po’ di continuità – ha spiegato lo storico coach dell’attuale numero 22 al mondo -. A Melbourne avevamo i 720 punti da difendere, ci siamo tolti il dente e adesso, che di punti ce ne sono pochissimi, possiamo programmare la risalita“.

Acapulco sembra la scelta più logica rispetto all’alternativa di Dubai, dove invece giocherà Lorenzo Sonego e dove risultano iscritti sia Djokovic che Nadal: “Per fortuna adesso Matteo è fisicamente integro – ha concluso Santopadre – quindi potremo allenarci bene. Non vediamo l’ora di tornare in campo“.

Il Sudamerica è invece la meta di Lorenzo Musetti che quest’anno ha scelto di giocare lo swing sulla terra dopo gli Australian Open dove è uscito al primo turno al quinto set contro Lloyd Harris. Primo impegno a Buenos Aires (dal 13 febbraio), per l’Atp 250 che vedrà anche il rientro stagionale di Carlos Alcaraz.

“La spalla è a posto – ha spiegato coach Tartarini -, ora è guarito e ci siamo allenati. Partiamo il 7 febbraio per l’Argentina, e sarà una lunga trasferta di 7 settimane. Dopo Baires saremo a Rio de Janeiro e poi andremo a Santiago, prima di giocare Indian Wells e Miami“.