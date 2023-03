Napoli, contro l’Eintracht appuntamento con la storia

Appuntamento con la storia, nella terra del Vesuvio è tutto pronto per scrive una nuova pagina per Napoli e il Napoli. Tra meno di 24 ore ci si gioca l’accesso ai quarti di finale di Champions League, un traguardo mai raggiunto dal club azzurro. Un unico ostacolo, l’Eintracht Francoforte, che arriva al Maradona per la gara di ritorno degli ottavi. Un vantaggio da preservare con estrema attenzione, lo 0-2 dell’andata in Germania fa sognare ad occhi aperti i partenopei, ma Spalletti non concede distrazioni, non da nulla per scontato e riporta tutti con i piedi per terra.

Spalletti, ancora nulla è certo. Chiede umiltà e concentrazione

“Ci vuole cuore, cervello e anche cu*o”. Dritto al punto, senza giri di parole e mezzi termini. Ancora nulla è certo e niente sarà semplice, Spalletti lo dichiara e ribadisce più volte in conferenza stampa. Sorride ai complimenti della stampa straniera, chi dice che questo Napoli ha gli occhi puntati da tutto il mondo non mente: “Il segreto di questo Napoli? È un po’ come il segreto di pulcinella. Per fare grandi squadre servono grandi calciatori”. Poi il tecnico continua e si concentra sulla sfida contro i tedeschi, si riparte dal 50% di possibilità: “Dobbiamo ripetere la prestazione dell’andata che è stata straordinaria. Si riparte con il 50% di possibilità di passare il turno. Loro cercheranno di fare qualcosa in più visto il risultato dell’andata. Noi dobbiamo essere umili e stare attenti per poter fronteggiare. Non dobbiamo fare calcoli. Vogliamo proporre un bel calcio anche da vedere”.

Napoli e Eintracht, due squadre non così diverse

Effettivamente dalla squadra in testa al campionato italiano e dalla vincente dell’Europa League ci si aspetta tanto. Sono due compagini istruite a giocare forte in attacco. Le carte sono tutte in regola per regalare una serata di calcio spettacolo. Spalletti è avanti di due reti e non modificherà di certo. Il suo 4-3-3. Glasner verosimilmente si affiderà al 3-4-2-1 dovendo fare a meno di Koulo Muani, fuori per squalifica.

Glasner carica i suoi, un unico scopo

Al Maradona nel pomeriggio ha rilasciato le dichiarazioni alla stampa anche il tecnico dei tedeschi: “Lavoriamo duro, oggi i ragazzi lo hanno dimostrato anche nella rifinitura. Abbiamo rivisto e analizzato il match d’andata e ci è chiaro quello che dobbiamo fare domani: almeno due gol. Per cui daremo tutto ciò che abbiamo. Poi continua- Siamo qui e possiamo ribaltare il 2-0 dell’andata, è questo il nostro scopo. Non dobbiamo eccedere di ottimismo, ma punteremo tutte le nostre qualità: pensiamo al nostro obiettivo perché rappresentiamo Francoforte in Europa, vedremo cosa uscirà fuori”.