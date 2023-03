Sorteggi Europa e Conference League: gli avversari di Juventus, Roma e Fiorentina

Dopo i fortunati sorteggi di Champions League, a Nyon sono andati in scena i sorteggi di Europa League e Conference League. Tre le squadre italiane coinvolte: in Europa League, Roma e Juventus, mentre in Conference la Fiorentina. L’urna ha sorriso soprattutto a giallorossi e viola, mentre la Juventus pesca una delle peggiori avversarie possibili.

IL DOPPIO SORTEGGIO

Come in Champions League, anche in Europa League e in Conference League, il sorteggio dei quarti di finale apriva ai derby nazionali. Non solo, ma insieme al sorteggio dei quarti era previsto anche il sorteggio degli accoppiamenti delle future semifinali.

L’URNA DI EUROPA LEAGUE

L’Europa League prosegue il proprio cammino verso la finale di Budapest. Per il sorteggio, ovviamente, era presente l’ambasciatore della finale ungherese, l’ex stella del Fulham Zoltan Gera.

L’ex giocatore magiaro ha pescato le avversarie di Juventus e Roma. Per i bianconeri sorteggio sfortunato con lo Sporting Lisbona. La squadra lusitana era certamente l’avversario più temibile per la formazione di Massimiliano Allegri. Infatti, i biancoverdi guidati da Ruben Amorim sono reduci dalla clamorosa eliminazione dell’Arsenal. La squadra portoghese ha costretto la capolista della Premier League ad un doppio pareggio, passando poi ai quarti grazie ad una perfetta serie di rigori.

Juventus o Sporting, al turno successivo si incroceranno poi con la vincente del quarto di finale tra Manchester United e Siviglia, dove gli inglesi partono nettamente favoriti.

Per la Roma invece è stato un sorteggio fortunato e, a suo modo storico. I giallorossi si ritroveranno di fronte il Feyenoord, in una doppia sfida che sa di rivincita della scorsa finale di Conference League. Gli olandesi sono cresciuti rispetto alla scorsa stagione e al momento si trovano in testa all’Eredivisie. Nel turno precedente hanno strapazzato lo Shakhtar 7-1 al ritorno per accedere ai quarti, ma la Roma ha probabilmente la struttura difensiva più resistente del lotto delle contendenti. Olandesi o Roma dovranno poi vedersela in semifinale contro la vincente della sfida tra Bayer Leverkusen e Union Saint Gilloise.

L’URNA DI CONFERENCE LEAGUE

Urna fortunata quella Conference League per la Fiorentina, unica italiana rimasta in corsa dopo l’eliminazione della Lazio. La mano fortunata che ha pescato dall’urna è stata quella dell’ambasciatore della finale di praga, Vladimir Smicer, ex giocatore del Liverpool Campione d’Europa nel 2005. Per i Viola nel prossimo turno ci saranno i Campioni di Polonia del Lech Poznan, capitanati da Bartosz Salamon vecchia conoscenza del calcio italiano. I polacchi hanno eliminato agli ottavi gli svedesi dello Djurgarden, ma la loro stagione è segnata dal forte ritardo in campionato: -18 dalla capolista Rakow Czestochowa. In una eventuale semifinale, la squadra di Vincenzo Italiano affronterà la vincitrice del quarto di finale tra Basilea e Gent.