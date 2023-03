DAZN nella bufera, la proposta che spacca i tifosi: polemiche a valanga. Clamorosa e discussa iniziativa della piattaforma streaming

La stagione calcistica 2022-2023 sta entrando nella sua fase decisiva e in virtù dei risultati ottenuti dalle squadre italiane nelle coppe europee si preannuncia una primavera decisamente calda e ricca di emozioni. Per quanto riguarda il campionato di Serie A ad eccezione dello scudetto, virtualmente già nelle mani del Napoli, la corsa ai posti in Europa e la stessa lotta per la salvezza possono riservare nuove sorprese e colpi di scena. E chi avrà l’onore e l’onere di trasmettere in diretta e in esclusiva tutte le partite da qui a giugno, cioè DAZN, è al lavoro per offrire un servizio di qualità a tifosi e abbonati.

Il calendario delle ultimi dodici giornate di campionato offre parecchie sfide di alta classifica, match tra squadre che puntano alla qualificazione in Champions League o che dovranno alla accontentarsi di andare in Europa o Conference League. I vertici della piattaforma streaming sperano che tutto non si decida se non all’ultima giornata, così da poter alimentare fino alla fine l’interesse di tifosi e appassionati.

Ed è quasi certamente per questa ragione che DAZN qualche giorno fa ha lanciato attraverso i propri canali di informazione un’offerta decisamente allettante accolta subito con entusiasmo dai potenziali nuovi abbonati ma che dopo un’attenta verifica ha scatenato durissime polemiche e la rabbia di tutti i tifosi che vivono da Firenze in su.

DAZN nella bufera, la nuova offerta fa infuriare i tifosi dell’Italia del nord

Con una nota pubblicata sul propri sito ufficiale, la piattaforma streaming angloitaliana ha reso noti i termini di questa super offerta: “Dal 6 al 19 marzo acquista nei negozi selezionati una carta prepagata DAZN STANDARD da 3 mesi a soli 69€ anziché 119,97€. Risparmi 50€ rispetto al prezzo di listino su DAZN.com“. Non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che, una volta consultata la mappa interattiva messa a disposizione per trovare i negozi più vicini, ci si è presto resi conto conto che questi hanno sede tutti nell’Italia meridionale.

Inevitabile a questo punto l’intervento a gamba tesa dell’associazione chiamata a tutelare i consumatori, la Federconsumatori, che ha accusato apertamente DAZN di aver voluto esplicitamente favorire una parte dei tifosi italiano penalizzando apertamente l’altra. “Appaiono del tutto inspiegabili le motivazioni che hanno spinto DAZN a mettere in atto l’ennesima, discutibile, iniziativa commerciale”, ha scritto l’associazione che ha poi fornito ulteriori dettagli.

“La suddetta promozione, come indicato sul sito web, è acquistabile solo ‘nei punti vendita selezionati’. Ed è proprio a questo punto che l’utente che voglia usufruire dello sconto, consultando la lista dei negozi, scoprirà che in realtà l’offerta è sottoscrivibile solo in alcune regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In sostanza, quindi, solo nelle aree del Mezzogiorno. In questo modo viene discriminata, di fatto, una consistente fetta di pubblico. E non è dato sapere il perchè“.

DAZN del resto, almeno finora, non ha fornito alcuna spiegazione ufficiale. Che si tratti di una proposta pro-Napoli, come qualcuno ha ipotizzato? Come diceva un noto e longevo leader politico, “a pensar male si fa peccato ma difficilmente si sbaglia“.