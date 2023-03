Zona Champions affollata, classifica corta e tante contendenti

Se la lotta scudetto appare già chiusa da tempo, in Serie A si è trovato comunque un ottimo spunto per non far mancare la motivazione. La qualificazione in Champions League fa chiaramente gola a molti club e al momento la lotta rimane apertissima, i piani alti della classifica risulta infatti molto affollata.

Alle spalle del Napoli primo della classe si lotta con le unghie e con i denti per agguantare gli ulteriori tre posti disponibili per le italiane nell’Europa che conta. Una classifica corta e un rendimento altalenante da parte delle più quotate che non consente di fare previsioni.

La Lazio in pole… Sarri si concentra sulla Serie A

In pole al momento si trova la Lazio, attualmente in seconda posizione a quota 52 punti. La squadra di Sarri, unica insieme all’Inter ad aver battuto il Napoli, si è imposta nell’ultima uscita anche sulla Roma. I biancocelesti infatti, in campionato proseguono a gonfie vele il proprio cammino con cinque risultati utili di fila, tralasciando quanto fatto in Europa. La Lazio, infatti, è l’unica italiana ad essere uscita dalle competizioni europee, ultima la Conference League terminata agli ottavi di finale.

Inter, Champions a rischio senza continuità

Fresca di retrocessione in terza posizione si trova l’Inter. Il percorso dei nerazzurri è di difficile lettura. La squadra di Inzaghi ha sprecato non poche occasioni in campionato lasciando per strada punti essenziali. I più recenti sono i due ko contro lo Spezia e la Juventus. Sono 9 le sconfitte su 27 partite disputate, tra cui quelle che più pesano sono contro Udinese, Empoli, Bologna e come detto lo Spezia. Non sembra collimare il binomio squadra-tecnico, o perlomeno non sempre. In casa Inter si alternano prestazioni efficienti ad altre in cui il salvabile è poco.

Il Milan tentenna da inizio anno

Stessa storia per l’altra milanese, il Milan tentenna da inizio anno. A gennaio si è gridato alla crisi, un mese da dimenticare su cui poco si può discutere. Febbraio aveva fatto ben sperare, poi la soddisfazione europea con il raggiungimento dei quarti di finale, e un nuovo blackout in campionato. Nelle ultime tre uscite in Serie A per i rossoneri sono arrivate due sconfitte e un pareggio, il successo manca dallo scorso 26 febbraio.

Sogno Champions anche per Roma e Atalanta

Attualmente fuori dalla zona Champions, ma ben attenta e sempre in gioco la Roma paga pegno per le ultime due uscite, contro il Sassuolo e nel derby. Mourinho non abbassa la guardia, ma chiaramente ogni passo falso allontana sempre più l’accesso diretto in Champions. Stesso copione per l’Atalanta di Gasperini che chiude il cerchio delle possibili pretendenti al posto.

La Juventus, nonostante tutto, regge il passo

Infine non si può non citare la Juventus, la quale penalizzazione indotta ha stravolto chiaramente l’intera stagione. La Vecchia Signora nonostante tutto ciò che riguarda l’extracampo sul rettangolo verde procede senza esitazioni, tenta di riscalare la classifica e sta con il fiato sul collo dei bergamaschi. Per il resto è ormai noto che il primo A di Allegri per accedere alla Champions League sia l’Europa League.