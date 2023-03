Lazio-Roma: un derby dal sapore d’Europa, Zaccagni decisivo

Un derby dal sapore d’Europa che si tinge di biancoceleste. All’Olimpico la Lazio di corto muso ha la meglio su una Roma fragile quanto ingenua priva di Mourinho in panchina. Determinante per l’1-0 finale anche l’espulsione di Ibanez al 32’ che ha chiaramente compromesso l’andamento della sfida. La rete decisiva l’ha firmata Zaccagni.

Roma fragile, Lazio meritevole

Anche il secondo derby della stagione se lo aggiudica la squadra di Maurizio Sarri. Tra le due sfide parecchie similitudini: oltre al risultato finale anche il protagonista in negativo è lo stesso.

Ibanez nel match del girone di andata è stato al centro delle critiche per aver concesso, dopo un errore difensivo, il gol alla Lazio. Ieri, invece, la tensione in campo è stata palpabile sin dai minuti iniziali il direttore di gara ha estratto più il fischietto per ristabilire l’ordine e le ammonizioni non sono mancate. Appena supera la mezz’ora proprio il difensore brasiliano si è aggiudicato il secondo cartellino giallo costringendo i suoi a proseguire in inferiorità numerica e il mister in seconda a cambiare l’assetto della squadra. La Roma fatica in avanti, Dybala e Belotti non si rendono quasi mai pericolosi. Nella ripresa fuori entrambi per Magic e Abraham, ancora poco cambia. L’unico brivido per la Lazio avviene su una punizione giallorossa, la sfera finisce in rete, autogol di Casale, ma il Var annulla per fuorigioco.

La Lazio agguanta il secondo posto

La Lazio domina e merita. Mai in difficoltà la squadra di Maurizio Sarri, poco cinica nella prima frazione di gioco trova la strada spianata nella ripresa con la Roma in 10. Il gol di Zaccagni arriva al 65’ grazie ad un assist disegnato di tacco da Felipe. I biancocelesti ottengono tre punti di platino e agguantano il secondo posto in classifica sfruttando anche il ko dell’Inter in casa contro la Juventus.

Era un derby e già di per se ha un valore diverso rispetto a qualsiasi match, ma un derby che vale un posto nell’Europa che conta sicuramente diventa emblematico e la Roma non ha ben sfruttato l’occasione per farsi spazio in una classifica che vede la zona Champions parecchia trafficata.