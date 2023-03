Ilary Blasi, che mazzata: la decisione drastica stravolge tutti i suoi piani. La conduttrice ex moglie di Francesco Totti dovrà ora adeguarsi

Lo scenario sentimentale e familiare di quella che fino a un anno fa era la coppia più ammirata dello showbiz calcistico/televisivo nazionale è ormai consolidato. Ilary Blasi e Francesco Totti in poco più di dodici mesi hanno avuto modo di separarsi e di costruire altre relazioni con nuovi partner. Entrambi hanno dunque ritrovato una certa stabilità almeno per ciò che concerne la propria vita privata.

Quella invece non è mai mancata dal punto di vista lavorativo, dove tutto procede esattamente come prima per entrambi: l’ex capitano della Roma continua a portare avanti la sua agenzia di scouting di giovani calciatori, la bionda showgirl si sta preparando a condurre la nuova edizione de ‘L’Isola dei famosi‘. Per il terzo anno consecutivo la direzione di Mediaset le ha affidato la presentazione da studio del popolarissimo reality che si svolge in luoghi esotici e suggestivi.

Ma mentre fervono i preparativi, con gli ultimi dettagli da sistemare, in vista della puntata d’esordio prevista per lunedì 17 aprile, la Blasi ha ricevuto proprio in queste ultime ore una notizia che potrebbe metterla in seria difficoltà nella conduzione del programma. Si tratta di una vera e propria svolta, che arriva direttamente dal grande capo dell’azienda del Biscione, Pier Silvio Berlusconi, il quale ha deciso di imporre una rivoluzione copernicana all’interno di Mediaset.

Ilary Blasi, la decisione di Mediaset stravolge tutto: come cambia ‘L’Isola dei famosi’

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera-Economia, il secondogenito di Silvio Berlusconi non è soddisfatto dei riscontri ottenuti con la settima edizione del Grande Fratello Vip che è peraltro andato incontro a un consistente calo dei telespettatori. Quello che non è piaciuto al numero uno del colosso televisivo sono stati i troppi episodi volgari, fra parolacce e atti irrispettosi nei confronti del pubblico, che hanno visto protagonisti i vari concorrenti del reality show.

Come è noto, il GF Vip 7 si concluderà lunedì 3 aprile e dopo due settimane partirà ‘L’Isola dei famosi‘ in una sorta di passaggio del testimone. Il reality condotto da Alfonso Signorini non sarà cancellato, ma Berlusconi jr ha preteso e pretenderà anche in futuro un cambiamento radicale in termini di linguaggio e di comportamenti da parte dei concorrenti. Il GF Vip ripartirà a settembre con l’ottava edizione ma sarà una sorta di anno zero per tutti.

Basta con il trash e gli atteggiamenti volgari, stop al linguaggio scurrile. Per contrastare il mercato in ribasso, fra post pandemia e la guerra in Ucraina, serve la pubblicità televisiva. Pubblicità che conta per il 56% nei conti di Mediaset e per mantenerla così alta e per farla crescere servono prodotti che incontrino i gusti degli spettatori. Per questo è in corso una sorta di ‘pulizia’ che avrà degli effetti anche sull’Isola dei Famosi che sta per prendere il via. Ilary Blasi dovrà dunque adeguarsi alla nuova linea aziendale.