Inter, assenza ingombrante: ecco perchè Marotta non c’era a Inter-Juve

Beppe Marotta non era al suo posto in tribuna al fianco di Steven Zhang durante Inter-Juve: un’assenza che non è passata inosservata ai tanti tifosi nerazzurri, che sui social si sono sbizarriti nelle ipotesi. Insolito che il dirigente nerazzurro, sempre presente e sul pezzo e a maggior ragione nella sfida da ex, salti una partita così importante in un momento così delicato della stagione.

In tanti infatti si aspettavano che Marotta intervenisse nel post partita sull’episodio del doppio mani Rabiot-Vlahovic, o a tutela della posizione di Simone Inzaghi e della sua panchina, meno solida dopo l’ennesima sconfitta stagione.

Scelta di condotta professionale, strategia o semplice problema personale? Le supposizioni a riguardo si sprecano.

A quanto pare però, Beppe Marotta ha saltato Inter-Juve per un problema di salute che non sembra preoccupante, ma comunque ne ha impedito la presenza a San Siro.