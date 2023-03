Serie A: lotta salvezza…ancora aperta?

A denti stretti ci si mette ancora in gioco per una lotta salvezza che verosimilmente si può ancora considerare aperta, almeno per qualcuno. In coda alla classifica con un piede già in Serie B si trova la Cremonese a quota 13 punti, a salire la Sampdoria con 15 punti e il Verona a 19 punti. L’accelerata dello Spezia li ha portati a cinque lunghezze dalla zona calda, ma è tutto ancora in ballo.

Cremonese e Sampdoria chiudi fila

Per la Cremonese chiudi fila si fa fatica a pensare alla permanenza nella massima serie. Un campionato a senso unico che ha sorriso ai grigiorossi solo in un’occasione, evidentemente fortuita, contro la Roma di Mourinho. Un punto pesante è stato invece strappato al Monza nell’ultima uscita, la sfida è terminata 1-1. Mai, o quasi, incisiva la squadra di Ballardini, se non in Coppa Italia, il cui rendimento è stato sorprendente.

Per la Sampdoria il discorso è ben diverso. Tutto ciò che concerne il campo in questa stagione sembra passare quasi in secondo piano. Ma la squadra, seppur in maniera tardiva, risponde presente. Nelle ultime uscite il rendimento dei blucerchiati è senza dubbio più positivo, a dimostrarlo anche la vittoria nello scontro diretto contro il Verona appena prima della sosta. In casa Samp, poi, si inizia già a discutere sul futuro seppur ancora incerto, ma la volontà sarebbe quella di riconfermare Stankovic a prescindere dalla salvezza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le possibilità di vederlo, sulla panchina della Sampdoria, sono molto alte. Decisiva in tal senso la sua gestione dello spogliatoio e di situazioni spigolose.

Passo falso per il Verona, Spezia e Salernitana accelerano

Poco più sopra si trova il Verona, il cui ultimo passo falso contro la Sampdoria ha fatto momentaneamente crollare le speranze dei gialloblu, che arrivavano da due risultati utili di fila.

La reazione in partita non è certamente mancata, due reti annullate al var e sul finale il gol della bandiera che a poco è servito.

Fuori dalla zona rossa si trova lo Spezia con i suoi 5 punti di vantaggio sul Verona che testimoniano l’accelerata avuta nell’ultimo mese, prima del ko contro il Sassuolo aveva infatti collezionato tre risultati utili, tra cui la vittoria contro l’Inter tra le mura amiche.

Discorso a parte per la Salernitana, verosimilmente rinata dopo il cambio in panchina. I granata infatti continuano la striscia di positivi che prosegue da quattro giornate e che consente ai campani di tirare un sospiro di sollievo.

Tutti sull’attenti però, perché i 14 giorni di sosta consentono di far rifiatare, ma la prossima giornata di Serie A riserva non poche sorprese con sfide che si prospettano determinanti. Tre big per le ultime tre della classe: la Cremonese ospiterà l’Atalanta; la Sampdoria sfida a domicilio la Roma e il Verona è atteso dalla Juventus. Occasione importante per le squadre che orbitano intorno alla zona retrocessione per prendere ulteriormente le distante e assicurarsi la salvezza, infatti: nulla sarà scontato nello scontro diretto tra Spezia e Salernitana, ne tanto meno tra Lecce ed Empoli.