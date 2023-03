L’Italia non brilla e delude, Retegui scommessa vincente?

L’Italia non brilla e delude… ancora. Nella prima uscita del nuovo cammino europeo si mostra, come facilmente prevedibile, in difficoltà al cospetto di un Inghilterra che si riscatta davanti ad un Maradona, impietrito perché abituato a ben altri ritmi, che sostiene a gran voce gli azzurri. Contro i tre leoni termina 2-1, alle reti di Rice e Kane su rigore risponde Retegui nel tentativo di mettere a tacere le critiche su di lui.

Italia non convincente, guizzo nella ripresa ma non basta

Un primo tempo tutto d’impronta inglese, l’Italia non si è dimostrata mai convincente nella prima frazione di gioco e la squadra di Southgate ne ha ben approfittato. Gli azzurri reggono il colpo e nella ripresa sembrano iniziare a reagire, ma l’unico tiro in porta è quello avanzato da Retegui, trasformato in gol all’11’ del secondo tempo. È durato tutto troppo poco, l’Inghilterra si è dimostrata superiore sul piano tattico nell’impostazione della partita, l’Italia d’altra parte ha rifiatato grazie ai subentrati per poi ritornare a un gioco piatto privo di iniziative che non fa altro che aumentare i dubbi sul Ct. Mancini si affida ancora ai fedelissimi di Euro2021 ma a distanza di due anni fa acqua da ogni parte.

Retegui rende fiero Mancini

Un sassolino dalla scarpa Mancini ieri sera se l’è tolto, la sua scommessa sembra essersi rivelata vincente e Matteo Retegui ha fatto ben parlare di se. Esordio e gol come non accadeva da tempo in maglia azzurra, l’oriundo ha occhio e trasforma immediatamente il pallone di Pellegrini nel primo e ultimo acuto della gara per gli azzurri. Nel post gara ha rivelato di aver cercato il gol incessantemente nel primo tempo, ma gli inglesi hanno ben letto le carte azzurre. Retegui non ha avuto la strada spianata al suo arrivo in Italia, non certamente per un accanimento nei suoi confronti, quanto in quelli di Mancini, ma il ventitreenne italo-argentino (a cui presto sarà riconosciuta anche la cittadinanza onoraria di Canicattì comune dei suoi bisnonni) ha risposto sul campo e si è detto già voglioso di riscatto nella prossima sfida contro Malta.