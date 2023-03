Antonella Fiordelisi, quanto ha guadagnato al GF Vip: fan senza parole. L’ex schermitrice salernitana è rimasta nel bunker per ventisei settimane

E’ stata eliminata dal Grande Fratello Vip non si sa fino a che punto suo malgrado. Sta di fatto che Antonella Fiordelisi, in questa settima edizione consecutiva del reality più seguito della televisione italiana, ha interpretato un ruolo da protagonista. Discussa, criticata, forse anche invidiata, sta di fatto che all’interno della Casa più spiata d’Italia la bella ex schermitrice di origine campana ha lasciato un segno quasi certamente indelebile anche grazie al legame sentimentale nato fin dai primi giorni del reality con il giovane speaker e osservatore di Forum, Edoardo Donnamaria.

Ma i rapporti tra la Fiordelisi e gli altri coinquilini non sono stati sempre distesi e sereni, tutt’altro. All’ex atleta campana in molti hanno rimproverato una serie di comportamenti non proprio irreprensibili e un eccesso di aggressività e spregiudicatezza nell’impostare le relazioni all’interno della Casa. Anche sui social Antonella Fiordelisi ha spaccato in due l’opinione pubblica, con due gruppi contrapposti che per settimane si sono sfidati a colpi di giudizi e commenti sulla giovane ex schermitrice.

Alla fine però la bella influencer non è riuscita a centrare l’obiettivo che si era prefissata fin dall’inizio del reality: la vittoria finale. Proprio in quanto ex giovane campionessa, la Fiordelisi non era entrata nel bunker di Cinecittà solo ed esclusivamente per divertimento e curiosità, ma anche per vincere superando tutti gli altri concorrenti.

Antonella Fiordelisi, la cifra incassata al Gf Vip 7 lascia a bocca aperta i suoi fan

L’eliminazione avvenuta lunedì scorso, sembra su precisa volontà della madre che ha inviato un esplicito invito ai fan della figlia a votarne l’esclusione dal reality, non ha comunque impedito alla Fiordelisi di trarre soddisfazione dalla sua partecipazione al gioco. Nell ultime ore l’ex promessa della scherma italiana è balzata nuovamente agli onori delle cronache grazie all’indiscrezione lanciata da l celebre sito Dagospia, che è andato a fare un paio di conti sui compensi riconosciuti alla bella e giovane influencer.

La giovane atleta avrebbe incassato una cifra complessiva superiore ai 5000 euro, per un guadagno settimanale di circa 200 euro. Niente male davvero. Anche se la vittoria finale è sfumata quasi in extremis, Antonella Fiordelisi avrà di che consolarsi. Anche perchè a quanto pare la storia d’amore con Edoardo Donnamaria procede a gonfie vele e senza intoppi. “Il nostro è davvero un grande amore“, ha sentenziato lo speaker di Forum qualche giorno fa.