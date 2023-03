Antonella Fiordelisi, l’eliminazione al GF Vip è un giallo: l’annuncio rivela tutto. L’ex schermitrice campana ha abbandonato il bunker di Cinecittà

Dopo sei mesi trascorsi all’interno della Casa più spiata d’Italia, recitando un ruolo da protagonista nel reality più seguito della televisione italiana, Antonella Fiordelisi ha abbandonato la settima edizione del Grande Fratello Vip. La bella ex schermitrice campana è stata infatti eliminata nel corso dell’ultima puntata, la quarantatreesima per l’esattezza, andata in onda sulle reti Mediaset e condotta come di consueto dal giornalista Alfonso Signorini. Ma sulle modalità con cui si è arrivati all’estromissione di una delle sicure favorite per la vittoria finale, si è scatenata l’ennesima aspra polemica che ha coinvolto principalmente i social.

La coppia che ha fatto tanto discutere, formatasi proprio durante questa tormentata edizione del GF Vip, non è più presente all’interno del bunker di Cinecittà: prima dell’eliminazione della Fiordelisi era avvenuto l’episodio, anche quello decisamente controverso, della squalifica di Edoardo Donnamaria, il giovane osservatore di Forum e fidanzato dell’ex campionessa di scherma. Tornando all’eliminazione di Antonella Fiordelisi, tutto è stata fuorchè sorprendente e inattesa.

Il motivo è presto detto: a non votare l’ex atleta salernitana sono stati proprio i suoi fan, che hanno accolto in pieno l’appello lanciato dalla madre di lei. Qualche giorno fa infatti, dopo uno sfogo (l’ennesimo) di Antonella per aver visto sfumare la seconda possibilità di diventare finalista del reality, la signora Fiordelisi aveva esortato il pubblico a non esprimere il proprio voto a favore della figlia. In questo modo, grazie all’uscita dalla Casa, la ragazza avrebbe potuto ritrovare in fretta il suo equilibrio psico-fisico.

Antonella Fiordelisi, eliminazione orchestrata? Donnamaria chiarisce tutto

In realtà l’appello lanciato dalla madre, che evidentemente ha dato i suoi frutti, non è stato accolto nel migliore dei modi dalla diretta interessata che ha reagito lanciando una frecciata alla sua genitrice: “E’ stato tutto controproducente, era meglio che mi stavo ferma e zitta. Grazie mamma, mi hai fatto uscire“. Questa frase, decisamente velenosa, rivolta alla madre, lascerebbe immaginare che Antonella Fiordelisi non avesse proprio tutta questa voglia di abbandonare il GF Vip, tutt’altro.

Il mistero si infittisce e la domanda sorge inevitabile: l’ex promessa della scherma italiana era davvero intenzionata a farsi eliminare, come ribadito dalla madre, o in realtà avrebbe voluto rimanere in gara per puntare a vincere questa edizione del reality? A fornire una risposta, fino a che punto certa e definitiva non è dato sapere, è proprio Edoardo Donnamaria che ha reso pubblica la sua versione dei fatti.

“Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom. Il principale motivo è stato il suo malessere emotivo. Per me il Grande Fratello Vip l’hai vinto tu“. Il messaggio, pieno di premura e di affetto nei confronti della Fiordelisi, ha ovviamente scatenato nuovi e ulteriori dibattiti sui social. E’ probabile a questo punto che la verità su questa vicenda resterà chiusa nella mente di chi la conosce.