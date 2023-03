MotoGP, infortunio Bastianini: quanti Gran Premi dovrà saltare. Il 25enne pilota riminese della Ducati è caduto durante la Sprint Race in Portogallo

Nell’immediata vigilia del mondiale di MotoGP 2023, Enea Bastianini era considerato da esperti e addetti ai lavori uno dei principali candidati alla conquista del titolo piloti, o comunque uno di quelli maggiormente in grado di contendere lo scettro iridato al suo compagno di squadra, il campione in carica Francesco Bagnaia. E i test prestagionali sembravano confermare in toto i pronostici della vigilia. Ma il motomondiale nasconde sempre insidie e pericoli ad ogni curva e Bastianini ne è rimasto subito vittima.

Il 25enne centauro riminese è infatti caduto al secondo giro della Sprint Race sul circuito del Portimao, antipasto del Gran Premio del Portogallo che si correrà domenica pomeriggio, ed è stato immediatamente trasportato al più vicino ospedale di Faro dove è stato sottoposto subito agli accertamenti di rito che hanno evidenziato la frattura composta della scapola della spalla destra. Bastianini ha dunque riportato una frattura composta, quindi meno complicata di una scomposta. Non è ancora stato deciso però se dovrà operarsi o meno.

Alla fine il talentuoso pilota romagnolo può considerarsi fortunato: la caduta durante la Sprint Race avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Invece gli sarà sufficiente restare a riposo qualche giorno e sostenere il percorso fisioterapico in vista del ritorno alle gare. Ed è da questo punto d vista che permane qualche perplessità: tutto o quasi è legato all’eventuale intervento chirurgico a cui potrebbe sottoporsi nelle prossime ore.

MotoGP, infortunio Bastianini: quanti gran premi dovrà saltare

E’ ovviamente sicura la sua assenza domenica nel GP del Portogallo e nel fine settimana in Argentina della prossima settimana. Bastianini ha poi postato un messaggio rivolto ai tifosi pubblicato sul suo profilo Instagram: “Purtroppo ho fratturato la scapola, ma la cosa bella sarà tornare più forte!“. Un vero smacco per il giovane centauro riminese che avrebbe potuto senza dubbio competere per la vittoria su un circuito difficile come quello del Portimao.

L’incidente, verificatosi dopo appena due giri della Sprint Race, è stato involontariamente provocato da una scivolata di Luca Marini, che ha affiancato la Ducati del connazionale, è scivolato e nel cadere ha colpito la moto di Bastianini, caduto sull’asfalto proprio con la spalla destra. Subito soccorso, ha fatto capire immediatamente quanto il dolore fosse molto forte.

Il trasporto immediato in ospedale e poi i primi accertamenti che hanno da subito evidenziato la frattura alla scapola della spalla destra. Bastianini confida di poter tornare in piena efficienza in occasione del Gran Premio delle Americhe in programma domenica 16 aprile sul circuito di Austin.