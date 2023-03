Qualificazioni Euro2024: stasera tocca agli Azzurri

By

Dopo la sconfitta di Napoli, subita dall’Inghilterra, l’Italia torna in campo questa sera nelle qualificazioni a Euro2024 alle 20.45 a La Valletta, per la sfida con i padroni di casa di Malta. Contro gli Azzurri, nella seconda gara del girone C, ci sarà una formazione, quella maltese, a firma italiana guidata dal CT Michele Marcolini.

Nell’altra gara del girone, alle 18, a Wembley, l’Inghilterra ospiterà l’Ucraina per provare a rimanere a punteggio pieno. Riposerà invece la Macedonia del Nord, al momento appaiata alla Nazionale dei Tre Leoni in testa al raggruppamento.

GIRONE H, DANIMARCA PER IL BIS

Tra gli altri due gironi delle qualificazioni a Euro2024 impegnati in giornata, c’è il gruppo H dove Danimarca, Slovenia e Irlanda del Nord guidano con 3 punti ciascuno dopo una giornata. Danesi, trascinati da Højlund nella prima gara e impegnati alle 15 in casa del Kazakistan. La Slovenia, dopo il successo proprio contro i kazaki, hanno l’occasione di fare due su due ospitando San Marino. Nell’altra partita del girone, a Belfast, i nordirlandesi se la vedranno con la Finlandia.

GRUPPO J, RONALDO A CACCIA DI ALTRI RECORD

Dopo essere diventato il giocatore più presente di sempre con una selezione Nazionale e aver portato il record di marcature alla mostruosa quota di 120, CR7 ha un’altra ghiotta occasione questa sera contro il Lussemburgo. Nel medesimo gruppo dei lusitani, la Slovacchia sfida la Bosnia per confermare la testa del gruppo insieme al Portogallo; mentre i bosniaci devono riscattare la deludente gara contro l’Islanda. La Nazionale Islandese, invece, va in casa del Liechtenstein per bissare la vittoria.