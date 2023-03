Valentino Rossi, che attacco a Marquez: il ricordo è incancellabile. Il nove volte campione del mondo rivive l’episodio nel GP della Malesia del 2015

Sono trascorsi quasi otto anni ma il tempo no riesce a lenire una ferita ancora aperta e che lo rimarrà ancora a lungo. Era l’autunno del 2015 e Valentino Rossi si trovava davvero a un passo dalla conquista del decimo titolo mondiale della sua straordinaria carriera, un evento che avrebbe di fatto chiuso un cerchio nel percorso agonistico del fuoriclasse di Tavullia. In quella stagione il rivale del Dottore era il suo compagni di squadra in Yamaha, lo spagnolo Jorge Lorenzo. I due avevano duellato per l’intera stagione e a due sole gare dalla fine l’esito del mondiale era assolutamente in bilico.

Ma il sogno di Valentino Rossi sfumò in via definitiva il 25 ottobre 2015, quando durante il settimo giro del GP della Malesia il campione romagnolo e Marquez vennero a contatto: lo spagnolo cadde ma Valentino venne penalizzato. Rossi fu così costretto a partire dall’ultima posizione in griglia nell’ultima gara in programma sul circuito di Valencia. Di fatto il Mondiale si concluse in quel momento, con Jorge Lorenzo che divenne per la prima volta in carriera campione del mondo di MotoGP.

A distanza di anni però la rabbia e il rimpianto per quella grande occasione sfumata non certo per colpa sua sono intatte. Eppure di acqua è passata sotto i ponti: Rossi nel frattempo ha avuto modo di ritirarsi ufficialmente dal Motomondiale (passando alle corse in macchina) ed è anche diventato papà di una splendida bambina. Ciononostante quella ferita non si è ancora rimarginata e forse mai lo sarà, stando alle sue ultime dichiarazioni sull’argomento rilasciate qualche ora fa.

Valentino Rossi, che attacco a Marquez: il ricordo non si cancella

“Nel 2015 Marquez ha deciso di farmi perdere il Mondiale, facendo vincere un altro che però non era neanche il suo compagno di squadra. Anzi era il mio compagno di squadra (Jorge Lorenzo). Ha inventato delle scuse, dicendo che io gli avevo fatto qualcosa, ma la realtà è semplicemente che io per lui ero quello da distruggere, il mito da distruggere in modo che lui potesse diventare ciò che ero io“.

Appare quasi tangibile la rabbia che il Dottore nutre ancora nei confronti del campione di Cervera: “Questa cosa non si è vista mai: un pilota, soprattutto un campione, corre per far vincere un altro. Nello sport professionistico non si è mai visto. Quello è stato un momento bruttissimo, assurdo. Non mi ha dato la possibilità di giocarmi il titolo con Lorenzo fino in fondo in un anno stellare, sarei potuto diventare campione del mondo per la decima volta. Mi ha impedito di mettere la ciliegina sulla torta della mia carriera. È stata una grandissima ingiustizia, una macchia che non andrà mai via“.