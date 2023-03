Valentino Rossi, la notizia che tutti i tifosi aspettavano: succederà ad aprile. L’ex pluri campione del mondo di MotoGP tornerà in pista per gareggiare

Sta per tornare il mondiale di MotoGP, ma le attenzioni di tifosi, appassionati e mass media sono ancora tutte puntate su di lui. Stiamo parlando, ovviamente, di Valentino Rossi che a quarantaquattro anni fa ancora parlare di sè nonostante il ritiro ufficiale dall’attività agonistica, annunciato e deciso un anno e mezzo fa. Il fuoriclasse di Tavullia ha legato in modo indissolubile tutta la sua carriera al Motomondiale, ma anche dopo aver appeso il casco al chiodo ha proseguito nella sua attività nel mondo della MotoGP come dirigente del team da lui stresso creato, VR46, reinventandosi come pilota di rally.

Chi pensava che il Dottore avrebbe cambiato radicalmente vita, adagiandosi nel ricordo dei trionfi passati, ha preso un’enorme cantonata. E’ infatti imminente il ritorno in pista di Valentino Rossi, tra l’altro in uno dei circuiti più iconici e simbolici del mondo delle corse. L’ex numero 46 correrà a Monza. A distanza di cinque anni dall’ultimo impegno nel Monza Rally Show, il pilota pesarese si prepara a tornare sulla pista brianzola in vista del primo impegno nel GT World Challenge Europe, che quest’anno scatterà il 21-22-23 aprile dall’Autodromo Nazionale.

La gara monzese segna l’inizio della seconda stagione di Valentino con i colori del team WRT, squadra con cui ha mosso i primi passi nel GTWCE l’anno scorso. La vera novità è rappresentata dal passaggio della squadra belga alla BMW M4 GT3, vettura che da quest’anno prende il posto dell’Audi R8 GT3 utilizzata nel 2022.

Valentino Rossi, è un nuovo inizio in pista: i tifosi sono in estasi

E i primi risconti di Valentino Rossi al volante della macchina tedesca sono stati decisamente buoni: il fuoriclasse di Tavullia ha centrato, assieme al suo equipaggio, un terzo posto nella 24 Ore del Dubai disputata a gennaio e un sesto posto alla 12 ore di Bathurst a febbraio. E proprio in vista dell’esordio di Monza, Valentino non vuole lasciare nulla di intentato. Solo così si spiega la presenza a sorpresa nei box di Monza di una BMW in livrea total black.

E stando a quanto trapelato sui social, il motivo di questa ‘presenza’ è legato alla voglia da parte del pilota pesarese di dedicarsi a qualche test privato. Un test significativo in vista della nuova stagione, che conterà in totale ben dieci appuntamenti già fissati sul calendario: Brands Hatch (13-14 maggio), Paul Ricard (2-4 giugno), Spa (27 giugno-2 luglio), Misano (15-16 luglio), Nurburgring (29-30 luglio), Hockenheim (2-3 settembre), Valencia (16-17 settembre), Barcellona (29 settembre-1 ottobre), Zandvoort (14-15 ottobre).