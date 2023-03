Davis Cup: il sorteggio sorride agli azzurri, il via a Bologna

La Coppa Davis si avvicina e l’Italia è protagonista del gruppo A insieme ai campioni in carica del Canada, Svezia e Cile. Questo è quanto sorteggiato a Malaga, sede della fase finale dell’evento che avrà inizio il 21 novembre con l’ultima sfida prevista il 26 dello stesso mese. Le gare dei quattro gironi, invece, si svolgeranno dal 12 al 17 novembre.

Città ospitanti

Saranno quattro le città ospitanti della Coppa Davis, tra queste si farà anche tappa in Italia per il secondo anno consecutivo, con la Unipol Arena di Bologna che ospiterà le sfide del gruppo A. Le altre sedi saranno Valencia (bis anche per la città spagnola), Manchester e una quarta località in Croazia ancora da definire.

La composizione dei gironi

Le nazioni partecipanti alla fase a gironi saranno 16 suddivise, appunto, in quattro gruppi. A seguire le prime due di ogni gruppo si qualificheranno per la fase a eliminazione diretta.

A seguire la composizione dei quattro gironi sorteggiati a Malaga:

Gruppo A, con sede a Bologna: Canada, Italia, Svezia, Cile.

Gruppo B, con sede a Manchester: Australia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera.

Gruppo C, con sede a Valencia: Spagna, Serbia, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea

Gruppo D, con sede una città croata: Croazia, Olanda, Stati Uniti, Finlandia.

Le sfidanti degli azzurri

Il sorteggio sorride all’Italia che incontrerà per il secondo anno consecutivo la Svezia dei fratelli Elias e Mikael Ymer. L’incontro con il Cile, invece, rievoca la finale del 1976, unico anno in cui l’Italia trionfò nel torneo. Il maggior pericolo viene rappresentato dal Canada, campione in carica. Lo scorso anno i canadesi eliminarono gli azzurri in semifinale.

Volandri commenta a caldo

Il capitano azzurro Filippo Volandri ha commentato i sorteggi a caldo ai microfoni di SuperTennis: “I quattro gironi di Coppa Davis, mai come quest’anno, sono a mio avviso tutti molto equilibrati ma noi dobbiamo ovviamente pensare al nostro. E così come era successo a settembre 2022 a Bologna quando abbiamo affrontato la Croazia che ci aveva eliminato l’anno prima, quest’anno ci tocca il Canada, che ci ha eliminato al doppio di spareggio in semifinale l’anno scorso: e questo per noi è un motivo di rivincita importante”.