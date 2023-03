Inter e Milan pagano a caro prezzo la sosta, due titolari out

Si scaldano i motori per una ripartenza folle. Aprile si prospetta ricco di incontri, uno più determinate dell’altro. Dalla Serie A alla Champions League le due big milanesi saranno protagoniste, Inter e Milan avranno beneficiato della sosta in vista di un mese caldissimo? la risposta secca arriva senza esitazioni, no.

Inter senza Calhanoglu per 15/20 giorni

Il motivo si chiama Hakan Calhanoglu. Il turco dopo l’infortunio subito nel match con la propria nazionale in mattinata ha svolto gli esami strumentali a Milano. L’esito non sorride ai nerazzurri, per il centrocampista si tratta infatti di una distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra che verosimilmente lo terrà lontano dal rettangolo verde per 15-20 giorni. Il che vorrà dire che Inzaghi dovrà fare a meno di uno dei suoi miglior uomini oltre che per le sfide di campionato contro la Fiorentina e la Salernitana anche per il derby d’Italia di Coppa; si valuteranno in corso d’opera le condizioni per il rientro nella gara d’andata contro il Benfica.

Ma non solo cattive notizie, la sosta verosimilmente è stata propizia in casa Inter per quanto concerne l’argomento possibili rinnovi. L’incontro avvenuto ieri in Viale della Liberazione tra la società nerazzurra e Tullio Tinti, procuratore di Alessandro Bastoni ha portato grande entusiasmo e ottimismo. Il difensore infatti ha le idee ben chiare e al momento sembra non valutare nemmeno strade alternative. Il classe 1999 inoltre già nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo, insieme anche a Gosens. Un recupero che salva Inzaghi che quasi sicuramente confermerà per entrambi la convocazione. Ancora out invece Dimarco alle prese con un risentimento muscolare accusato durante la sfida con la Juventus, le speranze di averlo a disposizione per la sfida alla viola sembrano essere scarse.

Milan, Kalulu out

Il conto della sosta è al quanto salto anche per i rossoneri. Se l’Inter ha perso Calhanoglu per il Milan la sfortuna è ricaduta su Kalulu il quale ha evidenziato una lesione del muscolo soldo del polpaccio destro. I tempi di recupero del francese si aggirano intorno alle sue settimane, salterà quindi il match di campionato contro il Napoli e verosimilmente anche la gara di andata di Champions League.

Con il tandem Kvara – Osimhen all’orizzonte e Kalulu out Pioli dovrà necessariamente reinventarsi. Torna alla luce il nome di Calabria pronto a riappropriarsi della fascia destra. Per la maglia da titolare spinge anche Kjaer al momento favorito nel ballottaggio con Thiaw.

Per il primo dei tre incontri fissati con i partenopei rimangono ancora da valutare le condizioni di Ibrahimovic e Messias i quali durante la sessione di allenamento di ieri hanno svolto lavoro personalizzato.