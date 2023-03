Nadal, tifosi al settimo cielo: la foto vale più di un annuncio

Nadal, tifosi al settimo cielo: il tennista spagnolo condivide una foto che vale più di un annuncio e fa ben sperare

Le condizioni fisiche dell’ex numero uno del mondo non sono ancora ottimali e il recupero dai noti problemi muscolari procede tra alti e bassi. Ora c’è però una lieta notizia per tutti i fan.

L’avvio di stagione è stato un incubo per lui. Il 18 gennaio 2023, Rafa Nadal si è fermato causa infortunio, dopo aver perso il secondo turno dell’Australian Open contro l’americano McDonald.

Da quel giorno il maiorchino non ha più messo piede in campo per una gara ufficiale, pensando esclusivamente a recuperare nel migliore dei modi. Oltre al problema congenito al piede a fermare a lungo lo spagnolo è stata una lesione di secondo grado all’ileopsoas. La diagnosi fu subito di almeno 8 settimane di stop e purtroppo i tempi si sono anche allungati.

Nadal è stato costretto a cancellarsi dai tornei sul cemento Nord americano, con i Master 1000 di Indian Wells e Miami che non lo hanno visto presente. Tra l’altro proprio nel round californiano lo scorso anno aveva conquistato una magnifica finale, dopo aver battuto in una maratona di 3 set Carlos Alcaraz (sconfitto poi nell’ultimo atto da Fritz).

Nadal, finalmente una bella notizia: il recupero prosegue bene

L’obiettivo numero uno di Nadal per il prossimo futuro è quello di tornare competitivo per la stagione sul rosso. Ci sono tre Master 1000 da disputare sulla superficie preferita, Montecarlo, Madrid e Roma, prima di sbarcare al Roland Garros.

Il giardino di casa di Parigi, è il terreno ideale per ritrovare il proprio miglior tennis. Sul Philippe Chatrier ha esultato per ben 14 volte, come mai nessuno nella storia degli Slam.

Quest’anno insegue il quindicesimo titolo, il 23° complessivo, in quello che potrebbe anche essere il suo ultimo anno da professionista. In molti avevano ipotizzato un ritiro già la scorsa stagione, quando riuscì a imporsi sia a Melbourne che in Francia, in una stagione clamorosa. Nadal però non vuole saperne di alzare bandiera bianca e a quasi 37 anni continua a tenere duro.

Il post su Instagram esalta i tifosi: Rafa lavora duro in vista di Montecarlo

In questi giorni sta lavorando duramente a casa sua, a Manacor, per ritrovare le giuste sensazioni in vista di Monaco.

“Non posso confermare che giocherò a Montecarlo, le cose si vedono giorno per giorno. Preferisco dire le cose quando le so davvero”. Così si era espresso qualche giorno fa, incontrando la stampa spagnola a margine di un evento della sua Fondazione. Il Master 1000 sulla terra del Principato andrà in scena dal 9 al 16 aprile e gli organizzatori del torneo avevano già confermato la sua presenza.

David Massey, organizzatore dell’evento si era detto certo di riabbracciare ancora una volta il campione spagnolo, in grado di mantenere lo scettro di Montecarlo per 8 anni consecutivi, tra il 2005 e il 2012. A rinforzare le speranze dei suoi tifosi è arrivato ora anche un post su Instagram, in cui Nadal si mostra in allenamento sul campo del suo centro sportivo. Una bella sgambata sulla terra rossa in vista del rientro. La didascalia che accompagna la foto è piuttosto eloquente: “Prosegue la preparazione in vista del ritorno alle competizioni”. Tutti sperano avvenga preso.