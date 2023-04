Juve penalizzata l’anno prossimo: calciatori stoppati, altri punti in meno

In casa Juve c’è grande paura per un’altra penalizzazione, squalificando calciatori e dando altri punti in meno alla società dei bianconeri.

Una vicenda che sta diventando sempre più caotica, i tifosi bianconeri – e probabilmente anche tutti gli altri – non ne possono più di stare all’erta su questa vicenda. È un caos per la Juve, i punti di penalizzazione e lo stop ai calciatori può essere ancora un’ipotesi concreta.

Juve, c’è una nuova penalizzazione

Il processo sportivo diventa sempre più decisivo. La Juve ha un problema importante, che sta penalizzando decisamente gli sforzi fatti dai calciatori in campo. Pur con un buon ruolino di marcia, la Juve di Allegri non può dirsi sicura, è l’unica squadra al mondo che avrà riflessi su questa classifica e sulla prossima.

Un’altra penalizzazione sembra probabile per quanto riguarda i bianconeri, il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione e i tifosi hanno ben ragione di preoccuparsi ancora per le sorti del club. I punti in meno, ma anche la squalifica di qualche calciatore potrebbe essere un bel problema da risolvere in Serie A.

Altri punti in meno, cosa succede

La procura federale ha chiuso l’indagine nei confronti della Juve, non sono da escludersi nuove sanzioni. Intanto, partendo dalla parte prettamente economica con la Juve che rischia una nuova multa, questo forse era stato già messo in conto. Cosa molto più complicata riguarda prettamente la parte sportiva dei bianconeri, i punti di penalizzazione possono essere ben più di quindici per la Juve.

In particolare, ci potrebbe essere una sorta di slittamento che fa paura: 15 punti rimarrebbero in questa stagione (quelli del caso plusvalenze), altri ancora sarebbero da attribuire alla prossima, partendo già con una penalizzazione. Il filone sulla manovra stipendi, come riportato anche da Repubblica, apre un varco di paura per tanti calciatori, che rischierebbero una squalifica di un mese.

I rischi per la prossima stagione per i bianconeri

Ci sono dei problemi sulle tempistiche da risolvere: è pur vero che i processi sportivi viaggiano più spediti, ma la Juve avrà gli esiti per fine campionato o al massimo per agosto? Quest’ultima data impensierisce, perché riguarda anche i vincoli che darà l’Uefa per le ultime sanzioni e per sapere chi parteciperà alle coppe. I punti in meno, la squalifica dei calciatori e altro ancora tiene banco in casa Juve, mandare agli archivi questo periodo è l’obiettivo più grande. Proprio perché i punti bianconeri della Juve portano la qualificazione in Champions League in grande dubbio, guardando ai risultati sportivi e a quanto potrebbe decidere la stessa Uefa. Che, intanto, ha chiesto ai bianconeri un passo indietro definitivo sulla Superlega.