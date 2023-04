Max Verstappen, arriva la stangata: la decisione della FIA è ufficiale

Max Verstappen ha iniziato in salita il week end in Australia e deve fare i conti con la decisione della FIA

Il pilota olandese è leader della classifica iridata, ma ha un solo punto di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez. Il suo unico obiettivo a Melbourne è centrare la vittoria.

Il week end del Gran Premio d’Australia è nel vivo ed era iniziato subito con una brutta sorpresa che riguarda il campione del mondo Max Verstappen. Il due volte iridato ha infatti commesso un grave errore che gli costerà una sanzione. L’alfiere della Red Bull ha infranto difatti il limite di velocità all’interno della corsia box dell’Albert Park. L’infrazione è stata commessa nella prima sessione di prove libere a Melbourne ed è stata subito segnalata dalla FIA.

Il #1 è transitato in pit-lane ad una velocità di 86.4 km/h, superando di 6.4 km/h il limite di 80 km/h. Un errore come dicevamo piuttosto grave, considerando che la sua RB19, come tutte le altre vetture di F1 dispongono di un controllo della velocità da pre-impostare sul volante una volta che si entra nella corsia dei box.

Max Verstappen, inizio in salita in Australia: arriva una sanzione dalla FIA

Ora resta da capire se Verstappen ha avuto una dimenticanza all’ingresso in pit-lane o se qualcosa non ha funzionato dal punto di vista tecnico. Fatto sta che questa violazione del regolamento costerà al due volte iridato una multa di 700 euro.

Davvero una cifra ridicola se pensiamo a quali sono le cifre che circolano nel paddock di Formula 1, specie per un top driver come lui. La cosa più importante, a livello sportivo, per “Super Max”, però, è che non ci siano altre conseguenze per quanto riguarda il Gran Premio di domenica (scattato alle 07:00, orario italiano).

Questo tipo di infrazioni non portano infatti ad arretramento in griglia di partenza o ad altre penalità per la gara. Verstappen potrà quindi giocarsi nel migliore dei modi le proprie chance di vittoria e conquista della pole.

Max Verstappen, eccesso di velocità in pit-lane: pagherà solo una multa

I primi risultati delle prove libere del Gran Premio d’Australia sono stati comunque incoraggianti per la Red Bull. La RB19 di Max Verstappen ha stampato il miglior tempo di giornata nella prima sessione, quando ha fermato il cronometro in 1:18.790, unico a scendere sotto il muro dell’1:19. Dietro di lui si è piazzato Lewis Hamilton con la Mercedes, mentre la Ferrari di Leclerc era solo quinto.

Nella FP2 del tardo pomeriggio, invece, a staccare il best lap è stato Fernando Alonso, alla guida di una pimpante Aston Martin. Nelle prove ufficiali la pole è quindi finita proprio all’olandese davanti alle Mercedes di Russell e Hamilton.