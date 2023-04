Ginevra Lamborghini, il vestito è tutto trasparente: che visione

Ginevra Lamborghini e il suo fascino spopolano sempre di più: la sorella di Elettra lascia senza fiato gli ammiratori

L’attuale stagione del mondo dello spettacolo ha segnato la consacrazione definitiva di Ginevra Lamborghini tra i personaggi più in vista. L’ereditiera e sorella della celebre Elettra, che ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è salita agli onori delle cronache come non mai.

Il lancio del suo nuovo disco e le discusse vicende all’interno della casa, e all’esterno, hanno fatto di lei ormai una delle presenze più acclamate e chiacchierate sui social. Con un fascino davvero difficile da ignorare.

Ginevra Lamborghini, il GF Vip è un capitolo definitivamente chiuso: con Antonino Spinalbese non è andata

La sua partecipazione nel celebre reality, per la verità, è durata pochissimo causa squalifica. Ma, ospite fissa nelle puntate che si sono susseguite in studio, Ginevra è rimasta al centro dei pensieri di tutti i fan e tutti i telespettatori per il suo rapporto con Antonino Spinalbese.

Con l’ex di Belen Rodriguez, una volta che quest’ultimo è uscito dalla casa di Cinecittà, sembravano esserci i presupposti per una romantica storia d’amore, che per tutti i fan dei due sarebbe stato un lieto fine assai gradito. Tuttavia, le cose sono andate diversamente. La frequentazione non è andata a buon fine, Ginevra e Antonino sono comunque rimasti amici. E mentre lui si avvicina sempre di più, stando ai rumours, a Carolina Stramare, Ginevra va avanti con la sua vita, preparandosi a un’estate che la vedrà senza dubbio protagonista. Nelle radio, sui social e non solo.

Ginevra Lamborghini, intimo in bella mostra: la copre solo una rete, applausi a scena aperta

Gli scatti di Ginevra sul web lasciano sempre il segno ed è così anche questa volta. L’ultimo scatto è a dir poco devastante, come si può vedere.

Soltanto una rete trasparente a coprirla, lingerie intima bene in vista e forme sinuose e seducenti che scatenano la passione e la fantasia dei fan. Mandati ko da una visione celestiale, con tanto di ‘maledizione’ inflitta dalla propria beniamina, l’Avada Kedavra di Harrypotteriana memoria.

Ginevra è decisamente lontana dai numeri clamorosi sul web della sorella Elettra, ma il suo seguito continua a crescere e si avvicina ai 300 mila followers su Instagram. Il fascino e la sensualità del resto sono un fatto di famiglia, anche se le due continuano a non avere rapporti.