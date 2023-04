MotoGP, che sorpresa: è una prima volta assoluta, Valentino Rossi può esultare

MotoGP, arriva una sorpresa davvero lieta. I tifosi possono esultare, così come Valentino Rossi: il più felice di tutti

Il Gran Premio d’Argentina è stato un grande successo di pubblico e spettacolo, nonostante la copiosa pioggia caduta sul circuito di Termas de Rio Hondo, con la gara della MotoGP in condizioni di bagnato.

Domenica 2 aprile 2023. Una data che rimarrà segnata in modo indelebile nel mondo della MotoGP, perchè rappresenta una tripla prima volta. Si tratta infatti della prima vittoria in top class per Marco Bezzecchi, 24enne di Rimini, pilota del Mooney VR46, team di Valentino Rossi. Proprio per il ‘Dottore’ è il primo successo nella classe regina da titolare di una scuderia. Inoltre è anche un esordio per Bez in testa alla classifica iridata.

Grazie al secondo posto nella Sprint Race del sabato e al successo nel GP della domenica, il pilota della Ducati è salito in vetta alla graduatoria mondiale. I suoi 50 punti gli permettono di guardare dall’alto verso il basso tutti gli altri, con 9 lunghezze di vantaggio su Bagnaia.

MotoGP, prima vittoria Mondiale per Bezzecchi: esulta anche Valentino Rossi

Proprio Pecco Bagnaia è il grande deluso di questo week end, concluso con un sesto posto al sabato e una caduta alla domenica. La sua Ducati non era perfetta sul bagnato come quella di Bezzecchi, meno stabile e aderente al terreno bagnato e viscido. Nella battaglia con Alex Marquez alla fine ha avuto la peggio, finendo per scivolare al 18° giro, vanificando i suoi sforzi.

Il secondo posto, che in quel momento il #1 occupava, sarebbe bastato per mantenere ampiamente la vetta della classifica (sarebbe stato a +11) e invece ora è tutto da ricostruire. La fretta di staccare il più giovane dei fratelli Marquez lo ha tradito, con la più classica chiusura di anteriore.

MotoGP, Bezzecchi in testa al Mondiale: prima volta davanti a tutti

Considerando anche il quarto posto di Franco Morbidelli (alle spalle di Zarco, terzo), completa una giornata fantastica per Valentino Rossi e i suoi sodali. Sia “Morbido” che “Bez” sono tra i principali frequentatori del Ranch e amici storici della VR46 Academy.

Il “Dottore” sta facendo tantissimo per il motociclismo italiano anche da proprietario di un team e da “insegnante” e “coltivatore di talenti”. Tutti stanno dando il massimo e il futuro non può che essere dalla loro parte. Quest’anno il Mondiale potrebbe essere una faccenda tutta interna al “Ranch“. I tifosi sognano e Rossi anche.