Rossi-Marquez, la previsione è sconvolgente: il mondo della MotoGP stenta a crederci

La previsione di Valentino Rossi su Marc Marquez è davvero sconvolgente. Il mondo della Moto Gp fatica a crederci. La situazione

L’argomento Marc Marquez è sempre più forte tra gli appassionati di MotoGp dopo il Gran Premio del Portogallo, a fare particolarmente rumore è ora una previsione fatta diversi anni fa dallo storico rivale dello spagnolo, Valentino Rossi. Le parole dell’ex campione sono davvero sconvolgenti.

Si avvicina il secondo appuntamento della stagione 2023 di MotoGp, ad attendere i piloti ci sarà l’Argentina ma a far parlare in queste ore è ancora quanto avvenuto in Portogallo nell’attesissimo primo appuntamento dell’anno. Ad essere particolarmente al centro di discussioni e tante critiche è soprattutto Marc Marquez, lo spagnolo si è reso protagonista di un importante incidente che ha portato all’uscita dopo nemmeno due giri sia sua che del padrone di casa Oliveira, ad avere la peggio è stato proprio l’ex campione del mondo che dovrà saltare l’appuntamento in Sud America. Su Marquez e sull’incidente causato sono arrivate duri commenti da parte di piloti e non solo ma a sorprendere è una vecchia intervista di Valentino Rossi: il Dottore nel 2018 aveva previsto tutto.

Caso Marquez, le previsione di Rossi sembra essersi compiuta

Dopo una qualifica al top con la sorprendente Pole Position guadagnata per Marc Marquez la domenica di gara è stata un vero e proprio incubo. Il pilota iberico è stato infatti protagonista di una manovra sciagurata che ha portato, oltre che all’esclusione dal GP del Portogallo sua e di Oliveira, anche di due infortuni: la frattura scomposta alla mano per lui che lo costringerà a saltare l’Argentina ed anche una frattura al dito del piede per Martin, coinvolto anche lui nell’incidente di domenica.

Inutile dire che le critiche nei confronti dello stile di guida di Marquez sono arrivate copiose anche dai colleghi oltre che dagli appassionati, ma ad attirare davvero l’attenzione non è una dichiarazione arrivata nell’immeditato post, bensì una risalente al 2018 ad opera di uno dei più grandi rivali dello spagnolo: Valentino Rossi. L’intervista risale al post GP dell’Argentina (quasi come uno strano scherzo del destino) e anche allora il tema era Marquez ed il suo modo di stare in pista.

Come detto ci si trova nel 2018 e Marquez nel corso del GP dell’Argentina si rende protagonista di diversi contatti con vari piloti, tra questi anche Valentino Rossi che proprio a seguito del duello con il rivale iberico finisce a terra concludendo anzitempo la sua gara. A seguito di quanto successo in pista il Dottore rilasciò dichiarazioni molto pesanti: “Secondo me la Race Direction deve fare qualcosa perché sennò c’è da farsi male. Marquez non ha mai nessun tipo di rispetto per i suoi avversari”.

Parole molto pesanti a cui si aggiunse anche un’accusa: “Ormai lui ti punta la gamba, ti punta la gamba pieno e sa che se ti prende tra le gambe e la moto lui non cade, e spera che cadi te”. Anche allora arrivarono le scuse da parte di Marquez, queste ultime mai accettate da Rossi, ma la situazione non sembra essere cambiata vista anche la sinistra somiglianza tra le dichiarazioni del pilota di Tavullia e quelle fatte nel post GP del Portogallo da Jorge Martin.

Il pilota spagnolo della Ducati è stato anche lui coinvolto nell’incidente tra Marquez ed Oliveira, pur senza per sua fortuna venire escluso dalla gara, e al termine del GP ha voluto dire la sua sul tema: “È sempre lui. Io avevo due piloti davanti, non è che posso frenare come se fossi da solo. Se lui è quarto deve gestire quella differenza e frenare un po’ prima. Mi ha girato anche il manubrio ed era difficile guidare con un manubrio storto”. La stagione di MotoGP promette quindi già scintille e per Marquez la strada diventa sempre più ripida.