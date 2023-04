Pecco Bagnaia come Valentino Rossi: un talento baciato da D10S, lo zampino di Maradona

By

Pecco Bagnaia è un talento stavolta baciato per davvero da D10S: lo zampino di Diego Armando Maradona, proprio come Valentino Rossi

La straordinarietà di Diego Armando Maradona è stata anche incidere in casi in cui, a primo impatto, c’entrava poco o nulla. E’ successo, per esempio, quando nel 2015 Valentino Rossi trionfò nel Gran Premio d’Argentina portando a casa una splendida vittoria. Il Mondiale, tuttavia, alla fine venne perso a favore del compagno di squadra Jorge Lorenzo.

Negli ultimi giorni sono venute fuori ulteriori polemiche per il rapporto di odio sportivo sfociato in altro con Marc Marquez. Episodi che hanno portato VR46 a perdere il Mondiale nell’ultima gara, con Marquez che favorì il suo connazionale Lorenzo.

In quel GP d’Argentina, al secondo posto ci fu Andrea Dovizioso, con Cal Crutchlow a completare il podio, seguito da Iannone e da Lorenzo. Quando Valentino Rossi salì sul podio per festeggiare il primo posto, indossò una maglia di Diego Armando Maradona della Seleccion Argentina.

Un gesto che fece esplodere di gioia i presenti: il migliore della storia delle moto celebrava il migliore della store del calcio. Stavolta è successo un evento molto simile, anche se in un contesto diverso. Pecco Bagnaia, infatti, è stato fotografato con la maglia di un altro argentino molto forte.

Bagnaia con la maglia di Messi fa impazzire l’Argentina

La storia è ciclica, tende a ripetersi. Pecco Bagnaia si è presentato al suo arrivo a Termas de Rio Hondo con la maglia numero 10 dell’Argentina di Lionel Messi. Foto e video che hanno fatto il giro del web, che hanno fatto impazzire di gioia i tifosi locali. E’ recente, infatti, il festeggiamento della Seleccion che ha vinto il Mondiale di Qatar 2022. Un 2-0 contro Panama a Buenos Aires e un 7-0 al Curaçao a Santiago del Estero.

Una splendida cornice di pubblico per due amichevoli organizzate più per motivi di spettacolo e di passerella che calcistici. L’Argentina è terra che sa riconoscere i campioni, Pecco Bagnaia si sta dimostrando un talento straordinario in quel che fa. Ed è inevitabile guadagnarsi ancor di più il sostegno dei tifosi di casa con questo gesto.

L’obiettivo è quello di portare a casa il secondo Mondiale di Moto GP consecutivo, dopo aver già vinto l’anno scorso con la Ducati. E il pensiero va anche all’immenso Valentino Rossi e a Diego Armando Maradona, che in un modo o in un altro riesce sempre a metterci lo zampino.