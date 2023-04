Sinner-Medvedev, è successo subito dopo la finale: da non credere

Sinner-Medvedev, è successo subito dopo la finale: la rivelazione. Il talento azzurro rilancia la sfida in vista della stagione sulla terra

Non è riuscito a infrangere l’ultimo tabu, l’ostacolo più difficile, quello della vittoria in un grande torneo di prestigio. Mai però come in questo momento Jannik Sinner sta dando a tutti i suoi tifosi la sensazione di poterci riuscire. Non manca molto prima di vedere il 22enne altoatesino trionfare in un evento di primissimo piano. Si è fermato in semifinale a Indian Wells, è arrivato in finale a Miami ma si è arreso alla maggiore freschezza di Daniil Medvedev, la sua bestia nera. Ma sul volto del talento di San Candido non c’erano rabbia nè frustrazione: amarezza senza dubbio e un pizzico di delusione. Ma al tempo stesso la piena consapevolezza di poter competere con tutti i grandi del tennis mondiale, a partire dall’ormai imminente stagione sulla terra rossa.

Dopo un primo set combattuto, vinto 7-5 da Medvedev, nella seconda partita Sinner ha accusato il peso della lunga battaglia vinta in semifinale contro Alcaraz cedendo alla distanza al suo avversario. A fine match si è poi allestito il cerimoniale della premiazione ed è in quel momento che chi credeva di ascoltare sconforto e amarezza nelle dichiarazioni del del giovane altoatesino è rimasto quasi senza parole.

Il 21enne di San Candido non solo ha accolto con relativa serenità l’ennesima sconfitta contro Medvedev, la sesta in altrettante occasioni, ma oltre ad aver rivolto i complimenti al suo avversario lo ha apertamente sfidato su un terreno come la terra rossa in cui il tennista russo, almeno fino ad ora, si è trovato meno a suo agio al confronto di altre superfici.

Sinner-Medvedev, la sfida è solo all’inizio: il messaggi di Jannik esalta i tifosi

In effetti il miglior risultato ottenuto dal campione moscovita agli Internazionali di Francia sono i quarti di finale del 2021. Ed è proprio alla luce delle difficoltà dell’avversario sulla terra battuta che Sinner conta di fare leva nella lunga stagione che avrà inizio con il torneo di Monte-Carlo in programma nella prima metà di aprile. Il classico appuntamento monegasco aprirà le danze di una stagione che si preannuncia ricca di sorprese e di possibili grandi soddisfazioni.

E proprio a ridosso di una primavera molto attesa Sinner ha ufficialmente lanciato il guanto di sfida al tennista russo. Dopo i complimenti di rito, l’altoatesino si è rivolto così al suo avversario tra il serio e il faceto: “Caro Daniil, adesso inizia la stagione sulla terra battuta e vediamo come te la caverai“.