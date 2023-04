Inter attenta, la Juve prende una tua Stella: tradimento in piena regola

La Juventus sta pensando al colpaccio dall’Inter. Sondaggi iniziati: la notizia fa tremare i tifosi

Mancano pochi mesi alla fine del campionato, dopodiché sarà calciomercato. I tifosi non vedono l’ora di immergersi nei caldissimi giorni di trattative e compravendite dei club. Un periodo che solitamente non fa rimpiangere l’assenza di partite, e che regala emozioni altrettanto suggestive.

Tutto fa pensare che quest’estate se ne vedranno delle belle nell’ambito del calciomercato italiano. Soprattutto Milan, Inter e Juventus sembrano pronte a grandi rivoluzioni. C’è da capire come andrà a finire ai bianconeri, ancora ingarbugliati in accuse legali che cercano presto risoluzione.

Ma la Vecchia Signora non si risparmia di pensare alla rosa del futuro nel frattempo, progettando un mercato tutto italiano. Nel mirino ci sono infatti per lo più talenti azzurri. Nicolò Zaniolo è uno di questi. Ma non soltanto. Spunta un altro grosso nome nella lista dei desideri della Juventus. Potenziale sgarbo all’Inter!

Inter, in estate obbligo di cessioni: c’è anche il difensore tra i partenti

L’Inter in estate dovrà fare i conti con una situazione economica gravosa. Si sa bene che il club nerazzurro non versa nelle migliori condizioni finanziare, e tutto fa pensare che a giugno avverrà qualche cessione di lusso per tappare grossi buchi. I papabili a lasciare Milano sono parecchi. Addirittura, della rosa di Simone Inzaghi si ipotizza l’addio di 8 giocatori, tutti importanti.

La lista è lunga. Dumfries, Gosens, Acerbi (in prestito), De Vrij (scadenza a giugno), Skriniar (scadenza a giugno e addio al PSG), Lukaku (in prestito), Correa, e anche Lautaro Martinez è stato posto come possibile partente; un sacrificio di lusso per guadagnare una somma a tre cifre e risanare alcuni conti. Insomma, situazione tutto tranne che stabile per l’Inter.

Ma attenzione, c’è un altro profilo che potrebbe dire addio in estate, un fedelissimo al quale i tifosi sono ormai più che legati. Si tratta di Alessandro Bastoni. In scadenza di contratto nel 2024, il talento della difesa non è sicuro di rinnovare. Non perché manchi la voglia e l’intenzione, ma perché al momento il gap tra domanda e offerta è troppo ampio.

Se prima dell’estate non verrà trovato un accordo, il difensore sarà inevitabilmente posto sul mercato. Ricordiamo che già lo scorso anno Bastoni era stato travolto dalle voci di mercato, con il Tottenham di Antonio Conte pronto a strapparlo all’Inter. La situazione attuale ha fatto drizzare le antenne di due club in particolare. Potrebbe esserci un clamoroso scippo, anche se i nerazzurri lavorano sul rinnovo.

Bastoni in vendita? La Juve prepara il colpo

Come riporta Tuttosport, Alessandro Bastoni potrebbe dunque dire addio all’Inter a fine stagione. C’è il Paris Saint Germain sulle sue tracce. Ma non soltanto. La Juventus, che vuole rifondare la sua rosa a partire dagli italiani, sta pensando seriamente di tentare l’assalto al difensore. I primi sondaggi ci sono già stati. I bianconeri hanno infatti chiesto informazioni all’Inter.

Sarebbe una sofferenza per i tifosi sopportare un tale “tradimento” calcistico, ma è chiaro che dinnanzi ad una offerta congrua l’Inter non potrebbe tirarsi indietro. Certo, sarà più che complicato per la Juventus competere con la forza economica del Paris Saint Germain, ma conterà tanto la volontà del giocatore, che potrebbe volere la sola permanenza in Italia. Si attendono risvolti nelle prossime settimane sulla questione.