Serie A, un venerdì di fuoco: in campo Inter, Napoli e Milan

A inaugurare il weekend di Pasqua per la Serie A ci pensano Inter, Milan e Napoli in un venerdì di fuoco che le vede impegnate in campo per l’ultima volta prima dei quarti di finale di Champions League. Ad aprire le danze i nerazzurri che alle 17.00 visitano a domicilio la Salernitana; a seguire alle 19.00 al Via del Mare il Lecce sfida il Napoli capolista; il venerdì lo chiude il Milan che in serata ospita l’Empoli.

Inter, vietato sbagliare

L’Inter è la prima a scendere in campo e mentre per Napoli e Milan in questa giornata si può facilmente pensare a dei turnover per i nerazzurri l’ipotesi appare remota.

A tre giorni dalla caotica sfida contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia gli uomini di Inzaghi tornano in campo con l’obbligo di vincere, nessuna alternativa, nessun contentino. In bilico tra i tre punti e il baratro, l’Inter rischia tutto: dal sostegno dei propri tifosi al posto in zona Champions. All’Arechi contro la Salernitana Lautaro e compagni tenteranno di mettere fine alla serie di sconfitte consecutive che si prolunga ormai da tre giornate. I campani d’altra parte, forti anche dei cinque risultati utili di fila daranno non poco filo da torcere all’Inter. In stagione hanno più volte dimostrato di poter mettere in difficoltà le più quotate.

Napoli, il riscatto è d’obbligo

Il boccone amaro non è ancora stato digerito. La prestazione peggiore del Napoli è coincisa con la peggior sconfitta contro quella che sarà la prossima avversaria in Champions League. Il poker del Milan al Maradona non ha intaccato la classifica della capolista, ma indubbiamente ha messo una pulce nell’orecchio di Luciano Spalletti. Al Via del Mare gli azzurri arrivano infatti vogliosi di riscatto, in cerca dei tre punti che possano fungere da spugna per eliminare dalla mente l’ultimo pesante ko in vista poi del doppio confronto contro i diavoli. A Lecce il tecnico dei partenopei dovrà ancora fare a meno di Osimhen al suo posto nuovamente Simeone. Contro i salentini la sfida non si prospetta particolarmente insidiosa per il Napoli, il Lecce nelle ultime cinque uscite non ha collezionato neanche un punto. Seppur è vero che i giallorossi nel girone d’andata a campi invertiti frenarono la squadra di Spalletti rimediando un prezioso pareggio (1-1).

Milan alla ricerca di continuità

Un venerdì decisivo anche in casa Milan, a San Siro contro L’Empoli si cerca continuità. Dopo una stagione tutt’altro che equilibrata la squadra di Pioli deve dimostrare che il successo ottenuto al Maradona non sia stato un caso fortuito, a maggior ragione in vista degli impegni europei. L’Empoli che ha ormai la salvezza in tasca, verosimilmente non è spinto da grandi motivazioni se non quella di voler far bella figura davanti ad un San Siro come sempre gremito.