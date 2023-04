Napoli, quanto incide il ko contro il Milan?

Per la fortezza Napoli è arrivata la prima crepa e chiaramente fa notizia. La capolista indiscussa esce annichilita dall’ultima sfida di campionato contro il Milan. Al Maradona il poker rossonero ha stupito per l’indomabile grinta degli uomini di Pioli tanto quanto per la prestazione sottotono degli azzurri. Di sconfitte il Napoli ne aveva subite già due, ma entrambe di misura e mai senza realmente provare a evitarle.

La sconfitta contro il Milan non smuove gli equilibri del Napoli

La sfida del Maradona, ha messo in luce un lato ancora sconosciuto dei partenopei in questa stagione. Il ko contro i diavoli coincide con la peggior prestazione dell’era Spalletti e con la verosimilmente determinante assenza di Victor Osimhen. La mancanza del capocannoniere della Serie A ha forse dato carta bianca agli avversari che riuscendo ad arginare il secondo pericolo azzurro, Khvicha Kvaratskhelia, hanno avuto la meglio.

Insomma, si tratta certamente di un passivo pesante che in un’annata del genere fa storcere il naso. Ma a Napoli non sembra preoccupare, perché per far tornare il sorriso ai partenopei basta dare un’occhiata alla classifica. La sconfitta contro il Milan non smuove gli equilibri, il Napoli resta saldamente ancora al vertice con ben 17 punti di vantaggio sulla Lazio e 20 sui rossoneri.

Champions League, adesso è difficile fare previsioni

Ma se questo pesante ko non smuove gli equilibri della classifica dove sta la notizia? Semplice, sul fronte psicologico della squadra di De Laurentis. È il primo vero stop che fa discutere dopo una stagione proseguita a ritmi inverosimili, e arriva all’alba di un mese determinate sotto ogni punto di vista. Seppur è vero che la città è già da settimane addobbata a festa in attesa del terzo scudetto, a distanza di 33 anni dall’ultimo, il campionato non può dirsi finito fino a quando la matematica premierà gli uomini di Spalletti. In più, adesso, l’attenzione ricade tutta sui quarti di finale di Champions League proprio contro il Milan.

Se al momento dei sorteggi a Nyon il Napoli è apparso nettamente favorito, il primo dei tre atti conquisto dalla squadra di Pioli ha fatto sorgere non pochi dubbi.

Verosimilmente rimane comunque poco quotata l’ipotesi Milan a favore dei partenopei, dall’opinione pubblica quello di domenica al Maradona è stato visto solo come un piccolo inciampo. Ma al netto di quanto visto sul rettangolo verde risulta difficile fare previsioni sulla sfida di Champions.