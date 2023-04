Inter: doppio infortunio, saltano la sfida di Champions

Doppia pesante tegola per il tecnico in vista di Benfica-Inter di Champions League, il forfeit sarà obbligato.

Il cammino dell’Inter in Serie A sembra giunto ad un punto di non ritorno. Il pareggio ottenuto contro la Salernitana all’Arechi ha fatto scattare l’ennesimo campanello d’allarme in casa meneghina.

Ora il quarto piazzamento valevole per confermare il proprio posto in Champions League è lontano ben 7 lunghezze. Senza contare che la più recente vittoria dell’Inter risale ormai a più di un mese fa: era lo scorso 5 aprile quando i nerazzurri ottenevano gli ultimi tre punti in campionato.

Da quel momento l’Inter non è più riuscita a vincere. Questo ha messo Simone Inzaghi sulla graticola: il tecnico ha poche chance di poter confermare il proprio posto alla guida dei meneghini.

Benfica-Inter, tegola Champions: confermato il doppio infortunio

Una di queste chance passa proprio dalla Champions. La settimana decisiva è ormai alle porte. Una volta smaltite le festività pasquali, l’Inter dovrà per forza di cose tornare a pensare al campo.

E’ dunque tempo di mettere in archivio anche l’amaro pareggio rimediato contro i granata a provare a ripartire immediatamente. Per non buttare un’intera stagione all’aria c’è bisogno di fare bene in Champions.

Spazio quindi all’andata dei quarti di finale del torneo. L’avversario dei meneghini, per l’occasione sarà il Benfica. Club ben noto in Serie A visto che durante i gironi si misurò con la Juventus dimostrandosi superiori ai bianconeri.

Il futuro di Inzaghi passa perciò da Lisbona, l’appuntamento al da Luz è previsto per martedì prossimo. Fischio d’inizio fissato per le 21:00. Troppi pochi giorni per permettere ad alcuni calciatori di recuperare dagli infortuni.

Assenze forzate: le condizioni dei calciatori

Lo sa bene il tecnico del Benfica, Roger Schimdt, che contro l’Inter dovrà fare a meno di alcune preziose pedine. Stando a quanto emerso dal quotidiano portoghese A Bola, il club della capitale lusitana dovrà fare i conti con un doppio infortunio.

L’emerga in difesa rischia di compromettere il percorso del Benfica in Champions. Per il quotidiano in due non saranno sicuramente del match. Il primo nome è quello di Alexander Bah. Terzino destro alle prese con una distorsione al ginocchio che lo terrà fuori qualche settimana. Niente doppio match con i nerazzurri per lui.

L’altro nome, sicuramente più noto del precedente, è quello di Nicolas Otamendi. Anche per il centrale argentino si tratta di un problema al ginocchio. Lo staff medico del club sta lavorando per averlo almeno nella gara di ritorno.

Attenzione, però, perché nemmeno in casa Inter c’è da stare troppo sereni. Anche mister Inzaghi ha qualche problema con gli infortunati. I calciatori attualmente fuori, che rischiano di rimanerci a lungo, sono Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu. Non al massimo della condizione.