Inter, contro il Benfica occasione per rimediare ai danni

Le notti europee stanno per tornare e alla vigilia della prima sfida dei quarti di finale di Champions League le sensazioni sono molteplici, in casa Inter si scalpita al pensiero di mettere fine al digiuno di vittorie che dura da ormai sei gare. I nerazzurri domani sera alle 21.00 si presenteranno al cospetto del Benfica per la prima manche del doppio confronto che deciderà chi passerà il turno aggiudicandosi il posto tra le migliori quattro squadre d’Europa.

Inter, in Portogallo per riscattarsi

Per i nerazzurri è necessario trovare la quadra perché al momento poco sembra essere al posto giusto, in campo e non solo. Se i primi campanelli d’allarme vedevano puntare il dito esclusivamente su Simone Inzaghi dopo un continuo peggioramento il focus negativo si è ampliato all’intera squadra. A Lisbona al Da Luz i nerazzurri hanno “l’obbligo” di porre fine a questa crisi che si protrae ormai da troppe settimane e che in campionato sta mettendo seriamente a rischio il posto in zona Champions. Contro il Benfica i 180’ saranno determinanti anche in chiave futuro, riscattarsi in Europa verosimilmente potrebbe incerottare le ferite aperte finora.

La stagione del Benfica, però, non lascia grandi dubbi. Solo tre i passi falsi commessi finora, un andamento pressoché perfetto che al momento li premia con la vetta del campionato portoghese. Roger Schimdt per l’occasione dovrà fare a meno di Bah, assente per infortunio, e Otamendi fuori per squalifica. Anche l’Inter vede ancora l’infermeria piena, con Skriniar e Calhanoglu che non rispondono all’appello di Inzaghi.

Inter, parla Inzaghi: testa e cuore contro il Benfica