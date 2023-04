Marquez, clamorosa ipotesi dalla Spagna: c’entra la Red Bull

Dopo un inizio di stagione problematico, Marc Marquez continua a far parlare di sè per le sue scelte future: c’è un’ipotesi clamorosa

Parlare di mercato piloti nel Motomondiale già ad aprile, con due sole gare in archivio, può sembrare folle o almeno molto anticipato. Ma se in mezzo c’è il nome di Marc Marquez allora il discorso cambia nettamente, perché le sue scelte future possono stravolgere tutta la MotoGP.

La situazione è molto chiara: il campione spagnolo nel 2020 ha firmato un rinnovo quadriennale, cosa insolita in un mondo come quello della MotoGP che invece normalmente viaggia con i biennali. Così il suo contratto andrà in scadenza nel 2024, esattamente come quelli di altri due big come Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Ma mentre questo ultimi due hanno ottime possibilità di andare avanti con i rispettivi team attuali, la Ducati Factory e la Yamaha Monster, molti sono convinti che per il madrileno non sarà così. Ha passato una carriera intera con Honda: era con loro anche nelle Classi minori quando ha cominciato a vincere e farsi conoscere. Poi sei titoli in MotoGP e la possibilità di raggiungere una leggenda come Valentino Rossi.

Dal 2020 in poi però è cambiato tutto. Il calendario stravolto dalla pandemia, il grave infortunio a Jerez, che ha compromesso quella stagione e le due successive e le quattro operazioni al braccio. Ora sembra essere tornato fisicamente a posto, ma non ha una moto all’altezza delle sue attese e dei progressi fatti dagli avversari.

Marquez, clamorosa ipotesi dalla Spagna: il suo futuro deciso dallo sponsor

Marc Marquez ha compiuto da poco 30 anni e quindi sa bene di avere ancora qualche stagione buiona davanti per arricchire il suo palmarés. Lo farà ancora una volta con la Honda HRC oppure in sella ad una nuova moto?

Sembra pazzesco pensarci eppure mai come ora il suo addio a fine stagione potrebbe esere una realtà e in Spagna è diventato l’argomento del giorno. Negli ultimi giorni ne ha parlato anche Jorge Lorenzo che a Radio Cadena SER ha spiegato come la vede. Siamo di fronte alla peggiore versione della Honda negli ultimi anni e quindi nessuno potrebbe stupirsi se Marc vedendo che non c’è via di uscita prendesse un’altra strada.

Ma c’è anche chi ipotizza già una soluzione molto pratica e accattivante. Oscar Haro, ex direttore sportico del Team LCR guidato da Lucio Cecchinello, e che quindi conosce molto bene la Honda, è convinto che siamo al passo d’addio. Nell’immediato bisognerà vedere se il nuovo telaio ordinato da Honda alla Kalex, una svolta epocale pensando che i giapponesi hanno sempre fatto tutto da soli, funzionerà veramente.

Ma intanto c’è chi ha fatto un piano. Secondo Haro a risolvere la situazione penserà lo sponsor personale di Marc Marquez, un marchio che tutti conoscono molto bene anche perché ha quattro moto nel Motomondiale. Red Bull infatti è dietro anche a tutta la produzione KTM e l’arrivo di Marquez sarebbe un colpo clamoroso. Sempre che Honda lo liberi, ovviamente.