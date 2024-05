Hamilton esce allo scoperto: promessa alla Ferrari

Lewis Hamilton esce allo scoperto sul suo futuro alla Ferrari: fa già una promessa ai tifosi che non sono più nella pelle. Ecco le ultime

Se c’è una certezza nel futuro prossimo della Ferrari, questa è sicuramente l’approdo di Lewis Hamilton alla scuderia di Maranello. Nel prossimo anno, infatti, ci sarà il passaggio da Sainz al sette volte campione. Ormai è nota la decisione da parte della “Rossa” di non rinnovare il contratto allo spagnolo, nonostante il grande mondiale fin qui disputato. Sarà addio e al suo posto è pronto ad arrivare un mostro sacro come Hamilton, tra i protagonisti assoluti dell’ultimo decennio. Una grande trovata anche dal punto di vista del marketing, con il pilota britannico che porterà la sua esperienza anche per aiutare Leclerc.

Nonostante manchino ancora tanti mesi al suo arrivo, con un Mondiale da giocare e ancora in pieno svolgimento, Hamilton già pensa a quello che sarà il suo futuro. Il destino poteva accomunarlo all’altro grandissimo di Formula 1 dell’ultimo decennio, Fernando Alonso. Anche lo spagnolo poteva lasciare la sua attuale scuderia, l’Aston Martin, per fare l’ultimo grande passaggio della sua carriera. Invece resterà al suo posto, almeno fino al 2026. A differenza di Hamilton che andrà via dalla Mercedes.

Hamilton esce allo scoperto, incredibile promessa alla Ferrari

Il pilota britannico ha rilasciato alcune dichiarazioni alla ‘BBC’, in cui ha detto la sua sul proprio futuro, rivelando di voler continuare a competere ancora a lungo. Non sta pensando in maniera assoluta al ritiro.

“Non sono di certo il più anziano qui” esordisce scherzando. “Ho intenzione di correre ancora per molto tempo, è un bene che anche Alonso sia ancora qui così possiamo sfidarci”, asserisce Hamilton. Suona quasi come una promessa per la Ferrari: “Sarò qui ancora a lungo“. Dunque massimo impegno nella sua nuova avventura che potrebbe aprire ad una nuova stagione di trionfi per la “Rossa”. Intanto c’è un Mondiale da giocare in questa stagione, e il pilota proverà a fare il massimo nell’ultima annata con la Mercedes.

Nell’intervista Hamilton continua ad elogiare Alonso: “Si tratta di uno dei migliori piloti che abbiamo mai avuto in questo sport. Il fatto che continui a competere, ottenendo grandi risultati, dimostra il grandissimo campione che è”. Parole sincere verso un collega spesso rivale. Il suo, anche se indirettamente, è comunque un messaggio per tutti i tifosi della Ferrari: vuole restare ancora a lungo nel giro che conta ed essere protagonista, magari con qualche trionfo. Parole al miele per i fan della scuderia di Maranello.