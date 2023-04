Tennis, allenamento hot in palestra: selfie da capogiro

Tennis, si allena in palestra e il selfie diventa virale: che fisico per la giocatrice francese, fan senza fiato. La foto

La stagione tennistica è entrata nel vivo con il terzo Masters 1000 dell’anno che è in pieno svolgimento a Montecarlo. Un appuntamento importante al quale sono presenti, con le dovute eccezioni, tutti i principali protagonisti del circuito maschile.

Per quanto riguarda le donne, invece, le giocatrici sono al momento ferme per via della parentesi della Billie Jean King Cup, la massima competizione tra nazionali tutte al femminile. Tuttavia, ciò riguarda soprattutto i tornei Wta, mentre a livello ITF si continua a giocare.

Ed è proprio uno di questi tornei a catturare l’attenzione dei più appassionati d’Oltralpe, che potranno fare il tifo per le loro beniamine. Ma una, in particolare, ha catturato l’attenzione dei fan. Lei è Oceane Dodin, attuale numero 99 del ranking mondiale che in questa settimana è di scena a Saragozza, dove peraltro si presenta da terza testa di serie del tabellone.

Oceane Dodin, l’allenamento mette in risalto il fisico: la foto della tennista

Dodin si presenta al via del torneo da favorita insieme alle altre teste di serie e nei giorni scorsi si stava preparando allenandosi in palestra. Un momento, questo, che viene spesso immortalato dalle giocatrici in foto e video che poi condividono sui propri profili social. Una fattispecie che vale anche per la stessa tennista francese classe ’96, che su Instagram ha pubblicato un selfie che ha fatto “impazzire” i suoi quasi 18 mila followers.

Infatti, nonostante non sia visibile il suo volto, lo scatto coglie da una prospettiva perfetta il suo fisico da atleta, con top e shorts sportivi che si stringono attorno al suo corpo mettendo ben in risalto le sue forme. Quasi una “visione” per tutti gli utenti che la seguono e che colgono queste occasioni anche per esprimerle tutto il loro sostegno in vista dei suoi impegni da tennista professionista.

Del resto, non è la prima volta che Oceane si presta a scatti simili. Sul suo profilo, infatti, la vediamo spesso in bikini, abiti da sera e selfie che ne esaltano la sua indiscussa bellezza. E i fan, dal canto loro, ne rimangono letteralmente incantati come testimoniato dagli innumerevoli like e commenti che si possono trovare di fianco ai suoi post.

Insomma, la 26enne di Lilla si conferma una delle tante bellezze del tennis femminile, in attesa che possa confermarsi ancor di più anche nel circuito maggiore, dove, al momento, ha raggiunto la 46esima posizione come best ranking.