Dramma nello sport italiano: è stato sospeso per doping

Questo atleta è stato sospeso per doping. Un pagina senza ombra di dubbio negativa per lo sport italiano: ecco chi è lo sportivo indagato

La tematica del doping, soprattutto nello sport moderno, è ampiamente discussa. Tanti controlli e decisamente troppa burocrazia, ma ancora manca la percezione di essere venuti finalmente a capo del problema. I test che si fanno a intermittenza non sempre danno dei riscontri utili. La sospensione in questione è arrivata in seguito a numerosi accertamenti, i quali hanno evidenziato la sua colpevolezza.

Lo sport che ha “ospitato” suo malgrado questo caso di cronaca è il ciclismo, disciplina che negli ultimi anni ha dovuto rivedere le proprie linee guida in termini di doping. Dall’allarme dei chetoni passando per altre sostanze storicamente note: il tema è sempre stato caldo. Il fenomeno in questione ha avuto inizio storicamente nei primi anni ’90, quando l’immagine della disciplina sportiva ancora godeva di ottima salute. Oggi non è propriamente così, sebbene la maggior parte dei discorsi siano fonte di pregiudizio.

In questo caso il destinatario del provvedimento è Fabio Mazzucco, corridore italiano di appena 23 anni. Il suo team di corsa è targato MG.K Vis, ed è stato temporaneamente sospeso in attesa di ulteriori controlli più precisi e specifici. La seconda parte dell’indagine prevederà l’impiego del cosiddetto esame B, che potrebbe confermare o smentire l’esito precedentemente scaturito dalle analisi. Sarà dunque la prova del nove, che attesterà o meno il suo attuale grado di colpevolezza.

Prima di poter avere tra le proprie mani il risultato Mazzucco non potrà prendere parte ad alcuna gara. Una decisione severa ma totalmente legittima, dal momento in cui in caso di conferma si avrebbe in circolazione un’atleta reo di aver fatto uso di sostanze dopanti. Questione eticamente e legalmente scorretta.

Non solo Mazzucco: ecco gli altri squalificati

Ad aver ricevuto una squalifica per doping non è stato solo Fabio Mazzucco, bensì anche altri due atleti. Si tratta di Joao Benta e Juan Manuel Godoy. La federazione sportiva avrà un bel da fare nei prossimi giorni, per via di tutti questi verdetti in attesa.

La sentenza effettuata il 18 gennaio scorso troverà riscontro a breve. In senso positivo o negativo, per l’atleta così come per tutti i suoi sostenitori più accaniti. Una pagina sportiva decisamente negativa, che evidenzia i problemi che il doping può creare.

Sia a livello sportivo che a livello salutare, essendoci sempre delle controindicazioni molto specifiche. Nel futuro prossimo, ad ogni modo, tutti si augurano di leggere sempre meno casi di cronaca come quello appena descritto.